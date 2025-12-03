Dla wielu pracowników budżetówki grudniowy zastrzyk z ZFŚS to ważne wsparcie, które często decyduje o domowym budżecie na Boże Narodzenie. W tym roku jednak różnice między samorządami są większe niż kiedykolwiek.

Dostęp do ZFŚS mają nie tylko aktualni pracownicy, ale także emerytowani urzędnicy i niektóre grupy wskazane w regulaminie funduszu. Uprawnieni są:

pracownicy etatowi,

emeryci i renciści – byli pracownicy ,

, rodziny pracowników,

osoby wskazane dodatkowo w regulaminie jednostki.

ZFŚS działa jednak według zasady kryterium socjalnego – czyli kwota świadczenia zależy od dochodu na osobę w rodzinie. To dlatego dwóch pracowników tego samego wydziału może otrzymać zupełnie różne kwoty.

W teorii większość pracowników budżetówki może liczyć na grudniowe wsparcie. W praktyce zależy to od:

regulaminu ZFŚS konkretnego urzędu,

odpisu podstawowego,

dostępnych środków na dany rok,

decyzji lokalnych władz.

W wielu miejscach świadczenie obejmie także emerytów oraz dzieci pracowników – zwykle w formie paczek.

W tym roku różnice są rekordowe. Fraza „karpiowe 2025” rozgrzała wyszukiwarki, bo skala wsparcia tak naprawdę zależy od miasta. Poniżej podajemy kilka przykładów miast z kwotami dodatku świątecznego na Boże Narodzenie 2025:

Poznań – 1000–1450 zł (najwyższy dodatek w kraju),

– 1000–1450 zł (najwyższy dodatek w kraju), Gdynia – 1200–1300 zł,

– 1200–1300 zł, Zduńska Wola – 700–1000 zł + paczki dla dzieci,

– 700–1000 zł + paczki dla dzieci, Strzegom – 650–850 zł,

– 650–850 zł, Katowice – 500–800 zł,

– 500–800 zł, Redzikowo – 300–600 zł + paczki,

– 300–600 zł + paczki, Choroszcz – 90–350 zł + świadczenia dla emerytów.

Największe emocje budzą jednak miasta, które nie wypłacą nic.

Które miasta nie wypłacą dodatku świątecznego - lista

Najbardziej zaskakująca jest sytuacja w dużych ośrodkach. Choć mogłoby się wydawać, że mają największe budżety, to właśnie tam zabrakło dodatków.

Miasta bez dodatku świątecznego 2025:

Warszawa – brak karpiowego, tylko możliwość wnioskowania o zapomogę,

Kraków – brak,

Lublin – brak.

W Warszawie zamiast karpiowego można ubiegać się o grudniową zapomogę z tytułu zwiększonych wydatków, ale jej wysokość nie jest z góry znana.

Kryterium socjalne ZFŚS – jak wpływa na wysokość dodatku świątecznego?

Kryterium socjalne to fundament ZFŚS. Oznacza, że osoby o niższych dochodach dostają wyższe świadczenia, a osoby z wyższych progów dochodowych dostają niższe. Bywa też tak, że najlepiej zarabiający nie dostają nic. Aby zweryfikować prawo do świadczenia, urzędy wymagają często:

PIT za poprzedni rok,

zaświadczeń o dochodzie współmałżonka,

oświadczeń o liczbie osób w gospodarstwie.

Karpiowe 2025: szczegółowe kwoty w miastach i urzędach

Poniżej przedstawiamy zestawienie świadczeń świątecznych w formie tabelki.

Dodatki świąteczne 2025 z ZFŚS (wybrane miasta) - TABELA

Miasto / gmina Dodatek świąteczny (brutto) Dodatki dodatkowe Poznań 1000–1450 zł — Gdynia 1200–1300 zł — Zduńska Wola 700–1000 zł paczki: 70–100 zł Strzegom 650–850 zł — Katowice 500–800 zł — Redzikowo 300–600 zł paczki 80 zł Choroszcz 90–350 zł paczki + świadczenia dla emerytów Warszawa brak zapomogi Kraków, Lublin brak —

Odpis na ZFŚS 2025 – ile wynosi i jak wpływa na „karpiowe”?

Odpis podstawowy w 2025 roku wylicza się na podstawie średniego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2024 r. (7262,39 zł). To daje:

2723,40 zł – pracownik w zwykłych warunkach,

– pracownik w zwykłych warunkach, 3631,20 zł – pracownik w szczególnych warunkach,

– pracownik w szczególnych warunkach, 363,12–508,37 zł – pracownik młodociany,

– pracownik młodociany, +453,90 zł – podwyższony odpis na emerytów i osoby z niepełnosprawnością.

To właśnie z tych pieniędzy finansowane jest „karpiowe”.

Paczki świąteczne dla pracowników i dzieci z ZFŚS – kto je dostanie?

Nie tylko gotówka liczy się przed świętami. W kilku gminach to właśnie paczki były priorytetem. Najczęściej otrzymują je dzieci w wieku od 1 do 15 lat, pod warunkiem, że rodzic jest uprawniony do Funduszu. Wartość paczek zwykle oscyluje między 70 a 100 zł.

Nie w każdym urzędzie emeryci otrzymują świadczenia, ale tam, gdzie regulamin to przewiduje, zwykle dostają:

jednorazowy dodatek świąteczny ,

, paczkę lub bon,

albo świadczenie pieniężne w niższej kwocie niż pracownicy.

Przykładowo: Zduńska Wola i Choroszcz wprost potwierdziły wypłaty dla emerytów.

Dlaczego niektóre urzędy nie wypłacają dodatku świątecznego?

Powody różnią się w zależności od samorządu, ale najczęściej chodzi o:

brak środków w funduszu ,

, priorytetyzację innych celów socjalnych,

wysokie koszty bieżące urzędu,

bieżące urzędu, konieczność ograniczenia wydatków w 2025 roku.

Warszawa tłumaczy brak karpiowego rosnącymi kosztami funkcjonowania miasta.

Co jeśli pracodawca nie utworzył ZFŚS? Grożą mu kary

Brak utworzenia ZFŚS, mimo obowiązku ustawowego, naraża pracodawcę na grzywnę do 5000 zł, kontrolę PIP oraz obowiązek wyrównania świadczeń pracownikom. Dotyczy to zwłaszcza jednostek, które mają powyżej 50 etatów.

