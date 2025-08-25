Badanie objęło aż 137 państw z różnych kontynentów. Pod lupę wzięto m.in. koszty utrzymania, opiekę zdrowotną, czystość powietrza i dostępność wiz dla seniorów. Wyniki są zaskakujące – liderem zestawienia wcale nie zostały słoneczne Włochy czy modna Hiszpania, ale kraj, którego wielu Polaków zwykle nie bierze pod uwagę.

Estonia najlepszym krajem na emeryturę. Ranking Everly Life 2025

Według raportu pierwsze miejsce w rankingu zajęła Estonia, zdobywając 79,41 punktu na 100 możliwych. To właśnie ten niewielki kraj nad Bałtykiem okazał się połączeniem korzystnych kosztów życia, bezpieczeństwa i nowoczesnych rozwiązań.

Koszty utrzymania w Estonii oceniono na 55,9 punktu, a jakość opieki zdrowotnej aż na 77,7. Do tego dochodzi wysoki poziom bezpieczeństwa – 76,5 punktu. Seniorzy stanowią tu aż 20,91 proc. społeczeństwa, co sprawia, że kraj jest wyjątkowo przyjazny osobom starszym.

W raporcie zwrócono uwagę na znakomitą infrastrukturę cyfrową i program e-rezydentury, który pozwala zagranicznym seniorom łatwiej osiedlić się i prowadzić sprawy administracyjne online.

Norwegia, Portugalia i Hiszpania – najlepsze kraje na emeryturę

Drugie miejsce zajęła Norwegia z wynikiem 77,3 punktu. Choć koszty życia są tam jednymi z najwyższych w Europie, kraj przyciąga stabilnością, czystym powietrzem i doskonałą służbą zdrowia.

Na trzeciej pozycji znalazła się Portugalia, która od lat jest jednym z ulubionych kierunków emerytów z całego świata. Ciepły klimat, stosunkowo niskie ceny i europejskie standardy leczenia sprawiają, że wielu seniorów traktuje ją jak idealne miejsce do życia.

Zaraz za Portugalią uplasowała się Hiszpania, równie słoneczna, z rozbudowaną ofertą kulturalną i atrakcyjnymi kosztami codzienności. Pierwszą piątkę zamyka Australia, która zachwyca wysoką jakością życia i rozwojem usług publicznych – choć jej największą barierą jest odległość od Europy.

Kanada, Łotwa, Węgry – stabilność i niskie koszty życia

Na szóstym miejscu uplasowała się Kanada, kraj, który wyróżnia się stabilnością, bezpieczeństwem i wysokim poziomem usług publicznych. Z kolei Łotwa znalazła się na siódmej pozycji, zdobywając uznanie dzięki wyjątkowo niskim kosztom życia i poprawiającej się jakości opieki zdrowotnej.

Węgry, które zajęły ósme miejsce, przyciągają seniorów przystępnymi cenami, ciekawą kuchnią i bogactwem kultury.

Malta i Włochy – dlaczego seniorzy wybierają te miejsca na emeryturę?

Wysoko w rankingu znalazła się także Malta – dziewiąta pozycja – doceniona za śródziemnomorski klimat, niewielkie odległości i przyjazne tempo życia. Dla wielu seniorów to wymarzona lokalizacja, by spędzić spokojne lata w otoczeniu morza i zabytków.

Pierwszą dziesiątkę zamykają Włochy. Kraj, który kojarzy się z kuchnią, kulturą i pięknymi krajobrazami, zapewnia seniorom dostęp do europejskich świadczeń i opieki zdrowotnej, co czyni go atrakcyjnym miejscem na emeryturę.

Dlaczego wybór kraju na emeryturę ma znaczenie?

Raport Everly Life pokazuje jasno, że decyzja o przeprowadzce za granicę to coś więcej niż zmiana adresu. Wpływa ona na koszty życia, dostęp do leczenia, poziom bezpieczeństwa i codzienny komfort.

Estonia pokazuje w rankingu, że nawet niewielkie państwo może zaoferować seniorom więcej niż słoneczne kurorty.

„To miejsce łączy północnoeuropejskie standardy bez nordyckich cen” – przypomniała Mariah Bliss, wskazując, że kraj ten może stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków dla osób szukających nowego miejsca po zakończeniu pracy zawodowej.