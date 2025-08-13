"Wynik finansowy netto na koniec czerwca 2025 r. wyniósł 23,5 mld zł. Wynik ten był wyższy o 3,6 mld zł (+18,3% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec czerwca 2024 r. Wynik finansowy netto w ujęciu miesięcznym wyniósł w czerwcu 2,5 mld zł i był niższy o 1,9 mld zł (-43,4% m/m) od wyniku osiągniętego w poprzednim miesiącu" - czytamy w prezentacji.
W okresie styczeń-czerwiec 2025 r. wynik z odsetek wyniósł 55,01 mld zł (+6,5% r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 9,96 mld zł (+1,9% r/r). Koszty działania wyniosły 27,84 mld zł (+9,6% r/r).
Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 2,86 mld zł (-15,5% r/r).
Na koniec czerwca 2025 r. działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 489 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.
