Wizz Air wdraża pilne zalecenia producenta

„Wizz Air potwierdza, że część samolotów linii znajduje się wśród ponad 6 500 maszyn z rodziny Airbus A320 na całym świecie, które – zgodnie z najnowszym komunikatem producenta – wymagają aktualizacji oprogramowania. Wizz Air niezwłocznie zaplanował niezbędne prace techniczne, aby w pełni wdrożyć wskazane rozwiązanie" - poinformowano w komunikacie linii lotniczej

W związku z tym niektóre loty w nadchodzący weekend mogą zostać zakłócone; pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej Wizz Air lub w aplikacji mobilnej, zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach w rozkładzie lotów - przekazała firma.

Przewoźnik zaznaczył w komunikacie, że bezpieczeństwo pasażerów, załogi oraz samolotów jest dla linii priorytetem. „Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszym bezpośrednim wpływem” - wskazano.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Eksploatuje flotę samolotów Airbus A320 i A321; w piątek linia lotnicza zaprezentowała swój 250. samolot; jak poinformowano, docelowo ma to być 500 maszyn.

Awaria systemu po incydencie z promieniowaniem słonecznym

Producent lotniczy Airbus zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około 6 tys. samolotów – poinformowała w piątek spółka w specjalnym komunikacie. Chodzi o możliwą usterkę danych kluczowych dla funkcjonowania układu sterowania lotem

Agencja AFP przekazała, że Airbus powiadomił wszystkich klientów, którzy korzystają z tego oprogramowania, o konieczności natychmiastowego wstrzymania lotów. Producent podkreślił, że zdaje sobie sprawę z możliwych „zakłóceń w funkcjonowaniu przewoźników”, co odbije się na klientach. Francuska firma wyjaśniła też, że „niedawny incydent z udziałem samolotu z rodziny A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem”.

Chodzi o lot z 30 października linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newark w stanie New Jersey w USA. Z powodu kłopotów z układem sterowania obsługujący to połączenie airbus nagle i w niekontrolowany sposób zaczął tracić wysokość, w efekcie czego awaryjnie lądował w Tampie na Florydzie; kilka osób trafiło do szpitala.

Skala operacji może utrudnić ruch lotniczy

Spółka przekazała, że w przypadku około dwóch trzecich samolotów, które zostaną objęte wymianą oprogramowania, wycofanie z eksploatacji będzie oznaczać „stosunkowo krótkie uziemienie”. Mimo to, jak oceniają źródła branży lotniczej, na które powołuje się Reuters, rozmiar operacji spowoduje znaczne zakłócenia. Ponadto, jak podkreśliła agencja, setki samolotów mogą również wymagać wymiany sprzętu, co doprowadzi do trwających po kilka tygodni przerw w eksploatacji.

Francuska spółka Airbus posiada na całym świecie 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. z podstawowego modelu A320, który wymaga aktualizacji. Źródła branżowe informują, że polskie linie lotnicze LOT nie mają w swojej flocie tych maszyn. (PAP)

mbl/ malk/