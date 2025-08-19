Czyste Powietrze: 31 kotłów na pellet zawieszonych z powodu rusztu awaryjnego

Jak podkreślił resort, decyzja została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pellet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Narusza to regulamin programu Czyste Powietrze. Ruszt awaryjny pozwala spalać w kotle na biomasę inne rodzaje paliw, np. węgiel.

Zawieszenie dotyczy 31 pozycji na 2561 modeli kotłów na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów), na których możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW. Producenci mają możliwość złożenia uzupełnionej dokumentacji oraz przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w celu przywrócenia urządzeń na listę. Ministerstwo przypomniało, że zmiany regulaminu listy ZUM wprowadzone od 29 kwietnia 2025 r. zakładają obowiązek pisemnego oświadczenia producenta, że kocioł nie ma możliwości montażu rusztu awaryjnego.

Spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pellet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu - podkreśliło MKiŚ. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.

Nowe zasady listy ZUM – producenci kotłów pod rygorem wykluczenia nawet na 2 lata

Ministerstwo zapowiedziało też, że w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów programu Czyste Powietrze. Brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów.

Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat. Wcześniej ministerstwo klimatu informowało, że w przypadku ujawnienia montażu przez beneficjenta programu Czyste Powietrze rusztu w dofinansowanym kotle, grozi mu zwrot dotacji wraz z odsetkami.(PAP)