Wszystko zaczęło się od poniedziałkowej rozmowy Waldemara Żurka w Polsat News. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny komentował słowa Karola Nawrockiego z jego pierwszego orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym.
Prezydent stwierdził wówczas, że „sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom”. Żurek postanowił odpowiedzieć w nietypowy sposób:
– Była taka piosenka Paktofoniki: „Jestem Bogiem, uświadom to sobie” – powiedział, odwołując się do jednego z najbardziej rozpoznawalnych wersów w historii polskiego rapu.
Nawrocki kontratakuje. Cytuje Nietzschego: Bóg umarł
We wtorek Karol Nawrocki gościł w Polsat News. Postanowił pójść tropem muzyczno-filozoficznych porównań, ale odwrócił kontekst.
– Przypomniał mi się Fryderyk Nietzsche, który napisał kiedyś, że „Bóg umarł”. A gdy umarł już Nietzsche, to ludzie pisali na ścianach: „Nietzsche umarł”, z podpisem „Bóg” – powiedział prezydent.
Nawrocki dodał też odniesienie do losów lidera Paktofoniki. – Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem – stwierdził, nawiązując do śmierci Piotra „Magika” Łuszcza w 2000 roku.
Nawrocki: Uświadom to sobie, sobie
W finałowej części swojej wypowiedzi Nawrocki wyraźnie zaakcentował przekaz do ministra.
– Więc jeśli pan minister nas ogląda, to chciałbym mu powiedzieć: panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie – zakończył, parafrazując słynny cytat z utworu Paktofoniki.
Ostra wymiana zdań między prezydentem a ministrem wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu internautów zauważyło, że politycy coraz częściej sięgają po odniesienia do popkultury, aby wzmocnić swój przekaz.
Tym razem cytaty z hip-hopu i filozofii stały się bronią retoryczną w dyskusji o roli sędziów, granicach władzy i odpowiedzialności urzędników.
Czy będzie dalszy ciąg?
Nie wiadomo, czy Waldemar Żurek odpowie na ripostę Karola Nawrockiego. Jednak wymiana zdań pokazuje, że nowy prezydent zamierza reagować ostro i bezpośrednio – nawet w formie balansującej między powagą urzędu a popkulturową grą słów.
