Projekt zakłada zmianę brzmienia jednego z artykułów dotychczasowej ustawy i wydłużenie o kolejne 10 lat wstrzymania sprzedaży nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obowiązująca obecnie ustawa z kwietnia 2016 r. wprowadziła 10-letni zakaz.

Rząd ma własny projekt przedłużenia zakazu. Krytyka wobec doradców prezydenta

O kolejne 10 lat wydłuża się także w projekcie okres, w którym sprzedaż wymienionych w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa rodzajów nieruchomości jest nieważna bez zgody ministra rolnictwa.

Prezydencka inicjatywa zakłada też zmianę preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W nowym wstępie mowa m.in. o tym, że ustawę uchwala się „w poczuciu szczególnej odpowiedzialności za przyszłość polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, dostrzegając pogłębiające się trudności gospodarcze w Europie oraz rosnące zagrożenia płynące z napływu produktów rolnych spoza granic Unii Europejskiej (...)”.

W obowiązującej ustawie w preambule podkreśla się, że została ona uchwalona „w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich”.

Prezydent ogłosił podpisanie swojej inicjatywy ustawodawczej w sobotę. Tego samego dnia wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował, że „jest już projekt ustawy, który będzie skierowany do uzgodnień międzyresortowych”, a przewiduje 10-letnie przedłużenie zakazu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. – Wydaje nam się, że ci którzy dzisiaj doradzają panu prezydentowi w aspekcie rolnictwa, wprowadzili go w błąd – stwierdził Czerniak.

Krajewski: Masowa sprzedaż ziemi obcokrajowcom za rządów Zjednoczonej Prawicy

Minister rolnictwa Stefan Krajewski wskazywał z kolei na platformie X, że to za rządów Zjednoczonej Prawicy nastąpiła masowa wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom. Z przedstawionych przez niego danych wynikało, że w 2015 r. było to 412 ha, 1560 ha w 2020 r. i 5119 ha w 2022 r. „W 2024 r., po objęciu władzy przez nasz rząd, sprzedaż spadła do 1276 ha” – podkreślił szef MRiRW.

Również prezes PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że „prezydent Nawrocki po raz kolejny został wprowadzony w błąd – tym razem w sprawie rolnictwa”.

„To nasz rząd zatrzymał niekontrolowany napływ produktów rolnych z Ukrainy. 23 lipca 2022 r. w wielkopolskim Kórniku prezes Kaczyński stwierdził, że »ukraińskie zboże nie jest [dla polskich rolników] żadnym zagrożeniem«. Według GUS we wspomnianym roku do Polski trafiło z Ukrainy 2,5 mln ton zboża! My stanęliśmy po stronie rolników, zmieniając zasady na poziomie UE. Dzięki temu przepisy zostały uszczelnione, a ukraińskie zboże nie zalewa polskiego rynku” - brzmiał wpis szefa PSL na portalu X. (PAP)