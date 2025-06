– To jasno pokazuje, że wyborcy centrowi, którzy przechylili szalę na korzyść zwycięstwa KO w wyborach w 2023 roku, teraz cofnęli do nich zaufanie. Te wybory były plebiscytem za i przeciw PO. To efekt kiepskiej pracy rządu, który wiele obiecał, a mało z tych obietnic spełnił. A na koniec jeszcze zmienił zdanie w kluczowych wydawałoby się kwestiach, jak prawo azylowe, imigranci, zielony ład. Były to oczywiście wybory deklaratywne, jednak dziś wyraźnie ukazują coś innego – mianowicie potwierdzają proces, który od wielu lat zachodzi w świecie zachodnim. Zwycięstwo Nawrockiego jest jednym z jego przejawów – mówi Nowakowska.