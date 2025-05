Czerwiec 2025: Zielone Świątki i Boże Ciało. Kiedy zaplanować długi weekend?

Najbliższą szansę na zaplanowanie długiego weekendu mamy w 3. tygodniu czerwca. Boże Ciało w 2025 r. wypada 19 czerwca. Do ustawowo wolnego czwartku i dwóch weekendów możemy wziąć cztery dni urlopu – w ten sposób (od 14 do 22 czerwca) zyskamy łącznie dziewięć dni wolnych od pracy.

Dzień ustawowo wolny od pracy w czerwcu to również Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), święto ruchome, ale wypadające zawsze w niedzielę – w tym roku 8 czerwca. Za ten dzień w pracy mamy prawo do rekompensaty. Pracodawca w tym przypadku musi zapewnić dzień wolny od pracy (w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po wspomnianej niedzieli). Dzień wolny przysługuje do końca okresu rozliczeniowego. Gdy nie ma możliwości na udzielenie dnia wolnego, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia – zaznaczono w Kodeksie pracy.

"Art. 1511. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w nocy, b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy".

Ile zostało jeszcze dni ustawowo wolnych od pracy?

W 2025 r. dni ustawowo wolne od pracy to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia –Święto Trzech Króli, 20 i 21 kwietnia – Wielkanoc (pierwszy i drugi dzień świąt), 1 maja – Święto Państwowe oraz 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. W tym roku z listy zostało jeszcze osiem dni ustawowo wolnych od pracy:

