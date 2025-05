Matura 2025 – egzaminy w terminie dodatkowym

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym – jak zaznacza Centralna Komisja Egzaminacyjna – są "dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym".

Matura 2025: egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się:

część ustna egzaminu maturalnego od 9 do 11 czerwca ( "egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych" – informuje CKE);

część pisemna egzaminu maturalnego od 3 do 17 czerwca.

MATURA 2025(termin dodatkowy godz. 9:00 godz. 14:00 3 czerwca (wtorek) język polski – pp ----------- 4 czerwca (środa) matematyka – pp język angielski – pr**;język angielski – dj** 5 czerwca (czwartek) język angielski – pp;język francuski – pp;język hiszpański – pp;język niemiecki – pp;język rosyjski – pp;język włoski – pp biologia – pr 6 czerwca (piątek) matematyka – pr historia muzyki – pr;filozofia – pr 9 czerwca (poniedziałek) wiedza o społeczeństwie – pr język rosyjski – pr;język rosyjski – dj 10 czerwca (wtorek) informatyka – pr język niemiecki – pr;język niemiecki – dj** 11 czerwca (środa) geografia – pr historia – pr 12 czerwca (czwartek) chemia – pr język łaciński i kultura antyczna – pr;język kaszubski – pr;język łemkowski – pr;historia sztuki – pr 13 czerwca (piątek) język polski – pr język francuski – pr;język francuski – dj 16 czerwca (poniedziałek) fizyka – pr język hiszpański – pr;język hiszpański – dj;*** zadania w języku obcym 17 czerwca (wtorek) język mniejszości narodowych – pp język mniejszości narodowych – pr;język włoski – pr;język włoski – dj

"** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w tym języku obcym, który był ich drugim językiem nauczania".

Matura 2025 – kiedy wyniki egzaminów zostaną ogłoszone?

Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminów w terminie dodatkowym, otrzymają wyniki 8 lipca (informacje będą dostępne od godz. 8:30) – podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura 2025: gdzie będzie można sprawdzić wyniki? Informacje zostaną opublikowane w systemie ZIU-SIOEO (będzie to wynik ogólny oraz wynik za rozwiązanie każdego zadania). Login i hasło maturzyści dostają w szkole, w której przystąpili do egzaminu maturalnego. Ponadto do systemu ZIU-SIOEO można zalogować się za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sierpniu:

część pisemna – 19 sierpnia (wtorek)

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 20 sierpnia (środa)

Jak informuje CKE, wyniki egzaminu poprawkowego zostaną udostępnione 10 września 2025 r. W tym samym dniu absolwenci otrzymają świadectwa oraz aneksy.