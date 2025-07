„Podpisałem dziś dwa kolejne wnioski o uchylenie immunitetów, związane z ekscesami p. Grzegorza Brauna. Jutro zostanie im nadany urzędowy bieg” - czytamy we wpisie szefa MS Adama Bodnara na platformie X.

Uchylenie immunitetów Braunowi i Fritzowi. Gdzie trafią wnioski przygotowane przez Bodnara?

Jak podkreślił szef MS, pierwszy wniosek dotyczy Brauna i zostanie skierowany do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Jak wymienił, wniosek jest związany z czteroma czynami: „kradzieżą zuchwałą flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, zniszczeniem organizowanej przez Klub Lewicy wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w holu głównym Sejmu, publicznym pomówieniem w czasie debaty prezydenckiej organizatorów akcji społecznej »Żonkile« upamiętniającej wybuch Powstania w Getcie Warszawskim, kradzieżą zuchwałą flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach”.

Bodnar przekazał, że w kradzieży flagi UE Braun współdziałał z posłem Romanem Fritzem (Konfederacja Korony Polskiej). „W związku tym jego dotyczyć będzie drugi wniosek o uchylenie immunitetu, który jutro skierowany zostanie do Marszałka Sejmu RP” - podkreślił.

„Ekscesy posła Grzegorza Brauna są obrazem ostentacyjnego lekceważenia norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Zachowania te nie pozostaną bezkarne. Jutrzejszy wniosek to będzie już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu G. Braunowi. W sumie grozi mu odpowiedzialność karna za 17 przestępstw” - czytamy we wpisie.

Wcześniej w środę Bodnar był gościem „Faktów po Faktach” w TVN24. Podczas wywiadu był pytany, czy wymiar sprawiedliwości rzeczywiście radzi sobie z pociągnięciem Brauna do odpowiedzialności karnej. Jak zaznaczył minister, długi czas na postawienie europosła przed sądem jest związany z procedurą zdjęcia mu immunitetu.

Gaszenie chanukowych świec przez Brauna. Do końca miesiaca akt oskarżenia będzie w sądzie

Bodnar przypomniał, że polski parlament wyraził zgodę na to, by Braun odpowiedział karnie za zgaszenie świec chanukowych za pomocą gaśnicy. - Później postawiono mu zarzuty, po czym wybrano go na europosła i trzeba było całą procedurę przeprowadzać od nowa - przypomniał szef MS. Dodał, że europarlament zajmował się sprawą immunitetu Brauna przez 6 miesięcy. - No ale jesteśmy na tym etapie, że immunitet został skutecznie uchylony, postawiono mu zarzuty i do końca tego miesiąca będzie akt oskarżenia w sądzie - zapowiedział szef MS.

Wszystkie ekscesy Grzegorza Brauna. Europoseł nie ucieknie przed odpowiedzialnością?

Bodnar wskazał, że do PE został skierowany kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi, tym razem w związku z wydarzeniami w Oleśnicy i atakiem na lekarkę Gizelę Jagielską. - Apeluję do europosłów, żeby się tej sprawie przyjrzeli, żeby nie czekała ona tak długo - przekazał Bodnar. Podkreślił, że w środę wieczorem podpisał trzeci wniosek do europarlamentu o uchylenie Braunowi immunitetu. Dodał, że - jak zakłada - „będzie czwarty wniosek, bo zostało wszczęte śledztwo dotyczące kwestionowania Holokaustu”.

- Mam nadzieję, że już szybko doprowadzimy do tego, że te sprawy będą przed sądem i on nie ucieknie przed odpowiedzialnością. Wręcz przeciwnie, że będzie miał tyle problemów prawnych, że nie będzie w stanie się pozbierać, jeżeli chodzi o to, jak często będzie musiał się stawiać w sądzie - powiedział szef MS.

W ostatnich dniach Braun m.in. w rozmowach z mediami kwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim, nazistowskim obozie Auschwitz, mówił też, że istnienie systemu komór gazowych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych to według niego "wątła hipoteza" nieudokumentowana na tyle, by uznał ją przekonującą.

Pion śledczy IPN wszczął śledztwo „w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania” przez europosła Brauna 10 lipca 2025 r. w Jedwabnem, w trakcie wywiadu radiowego w radiu Wnet, „zbrodniom ludobójstwa popełnionym w latach 1941-1944 przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”. Czyn ten - jak zaznaczono - wypełnia znamiona przestępstwa z art. 55 ustawy o IPN, który głosi, że kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, m.in. nazistowskim i komunistycznym, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Poza sprawą tzw. kłamstwa oświęcimskiego prokuratura bada także - na różnych etapach postępowań - szereg innych czynów europosła Brauna.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie na początku lipca Braun usłyszał zmienione zarzuty m.in. w związku ze zgaszeniem świec chanukowych w Sejmie w 2023 r. Braun nie przyznał się do winy, kwestionując zasadność ogłoszonych mu zarzutów, a także złożył obszerne wyjaśnienia.

Zarzuty w tej sprawie dotyczą m.in. wydarzeń z grudnia 2023 r. gdy w trakcie uroczystości w Sejmie Braun przy użyciu gaśnicy zgasił świece chanukowe. Ponadto chodzi też o zdarzenie w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie zablokował wykład o Holokauście (zarzuty dotyczą uszkodzenia mienia - m.in. sprzętu elektronicznego oraz nieopuszczenia siedziby Instytutu wbrew żądaniu jego dyrektora) oraz o incydent z krakowskiego sądu, z którego wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Inne zarzuty odnoszą się do wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii – Państwowego Instytutu Badawczego, gdy w 2022 r. w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób - żadna z nich nie miała maseczek, a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora dra Łukasza Szumowskiego.

Pierwotnie w tej sprawie już 11 marca zeszłego roku wydano postanowienie o przedstawieniu Braunowi zarzutów. Braun usłyszał te zarzuty 9 kwietnia ub.r. Jednak 9 czerwca ub.r. odbyły się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego, a Braun uzyskał mandat europosła. Spowodowało to konieczność uchylenia immunitetu posła do PE. Na początku maja br. PE uchylił immunitet Brauna do tej sprawy. Lipcowa zmiana zarzutów dotyczyła dwóch czynów popełnionych przez Brauna "w zakresie ich opisów i uzupełnieniu kwalifikacji prawnej".

Kolejne ze śledztw dotyczy wydarzeń z 16 kwietnia br., gdy Braun - wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich - próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy, wykonującej tam legalne aborcje. Zarzuty w tej sprawie mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu, naruszenia jej nietykalności cielesnej, znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza. W związku z tym śledztwem na początku czerwca br. do PE trafił kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi.

Inną grupą czynów Brauna zajmuje się zaś Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. W tej prokuraturze prowadzona jest sprawa znieważenia Żydów oraz nawoływania do nienawiści w związku z wypowiedzią Brauna z debaty prezydenckiej zorganizowanej 28 kwietnia br. przez dziennik "Super Express". Postępowanie obejmuje także sprawę spotkania wyborczego Brauna 30 kwietnia br. w Białej Podlaskiej, gdy z budynku urzędu miasta zdjęta została flaga Ukrainy - zawieszona tam w geście solidarności z tym państwem walczącym z rosyjską agresją, a także zdjęcie i zniszczenie flagi UE w budynku resortu przemysłu w Katowicach.

Do prokuratury w czerwcu trafiło też zawiadomienie złożone przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę w związku ze zniszczeniem w Sejmie tablic będących elementem wystawy poświęconej kwestiom LGBT autorstwa stowarzyszenia "Tęczowe Opole". Tą sprawą także zajmuje się prokuratura okręgowa na warszawskiej Pradze.

- Te cztery zdarzenia są na etapie śledztwa przed skierowaniem wniosku o uchylenie immunitetu - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros. Jak dodała taki wniosek niebawem ma zostać sformułowany.

Z kolei podlaska policja informowała, że wyjaśnia sprawę organizacji w czwartek, 10 lipca, w Jedwabnem zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa mówił PAP, że chodzi o działania Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, które najpierw odbywały się na prywatnej działce, a potem przeniosły się na drogę publiczną.

Na drodze tej doszło do blokowania wyjazdu z miejsca uroczystości upamiętniającej ofiary mordu Żydów dokonanego w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. W jednym z samochodów był naczelny rabin Polski Michael Schudrich i delegacja Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z Warszawy. W blokowaniu uczestniczyło wiele osób, wśród nich m.in. Grzegorz Braun. Samochód z rabinem wyjechał po działaniach policji, która wezwała blokujących do umożliwienia przejazdu. Po obu stronach busa policjanci utworzyli szpaler, samochód wyjechał.