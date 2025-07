Opracowanie wytycznych poprzedziły analiza 432 postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., a także konsultacje z ratownikami medycznymi i przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Z dokumentu wynika, że personel medyczny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, ponieważ jego praca ma kluczowe znaczenie dla ochrony życia i zdrowia społeczeństwa, co uzasadnia objęcie go szczególną ochroną. W związku z tym każdorazowo po uzyskaniu informacji o zdarzeniu mogącym świadczyć o popełnieniu przestępstwa na szkodę personelu medycznego – w czasie i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych – prokurator ma obowiązek niezwłocznie podjąć działania z urzędu w celu weryfikacji. W przypadku ich potwierdzenia powinien wszcząć postępowanie przygotowawcze.

Prawa pokrzywdzonych