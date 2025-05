Informacje dotyczące m.in. proponowanego poziomu wynagrodzenia będą musiały zostać przekazane przez pracodawcę z wyprzedzeniem umożliwiającym osobie ubiegającej się o zatrudnienie zapoznanie się z nimi – zakłada poprawka zgłoszona podczas posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Rozwiązanie to ma zapewnić świadome i przejrzyste negocjacje.

Informacje mają być przekazywane w ogłoszeniu o naborze, przed rozmową kwalifikacyjną – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu lub przed nawiązaniem stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie spełni wcześniejszych warunków.

Za przyjęciem poprawki opowiedziało się 11 senatorów. Nikt nie był przeciw, a sześć osób wstrzymało się od głosu. Taki sam rozkład głosów przyniosło głosowanie za przyjęciem nowelizacji.

Złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej projekt nowelizacji Kodeksu pracy Sejm uchwalił 9 maja.

Nowela przewiduje, że pracodawca, który publikuje informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, musi uwzględnić kwotę proponowanego poziomu wynagrodzenia, wskazując jego minimalną i maksymalną wysokość. Informacja może zawierać wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji.

Ponadto – według noweli – pracodawca nie może zakazać lub uniemożliwić pracownikowi ujawniania informacji o jego wynagrodzeniu.

Pracownicy będą też mieli prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów wynagrodzenia w podziale na płeć, która odnosi się do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub o takiej samej wartości.

Nowela zakłada też, że zawarcie umowy za mniejsze wynagrodzenie niż przewidziane w ogłoszeniu albo niezawarcie takiej informacji jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W trakcie prac nad projektem ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że luka płacowa w Polsce wynosi – w zależności od badań i lat – od kilku do kilkunastu procent na niekorzyść kobiet.

„Według Eurostatu w 2023 r. w całej Unii Europejskiej średnia wynosiła 12,7 proc.” – wskazała.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że w resorcie trwają prace nad rządowym projektem ustawy w tym zakresie. Ma on na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn, którą kraje UE powinny wdrożyć do 2026 r.