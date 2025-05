Zespół Narodowego Centrum Badań Jądrowych dokłada "wszelkich starań", aby postępowanie licencyjne reaktora, które pozwoli wznowić jego eksploatację, zakończyło się "możliwie jak najszybciej". "Ostrożne szacunki każą przewidywać, że nastąpi to nie wcześniej niż za miesiąc" – przekazał nam instytut.

Rachunek za postój Marii

Reaktor stoi od początku kwietnia (o tym, że sprawy zmierzają w tym kierunku poinformowaliśmy jako pierwsi). W tym czasie produkcja radiofarmaceutyków, którą prowadzi również podlegający NCBJ Ośrodek Radioizotopów Polatom, opiera się na materiałach promieniotwórczych pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych.

Centrum przyznaje w korespondencji z DGP, że oznacza to zwiększenie kosztów działalności kluczowej dla pacjentów onkologicznych. Dzięki współpracy z Marią Polatom jest w stanie realizować dwa kolejne etapy wytwarzania radiofarmaceutyków. Teraz musi kupować materiały wstępnie przetworzone, a więc i odpowiednio droższe. Do tego doliczyć trzeba jeszcze koszty związane z logistyką. Na postoju traci i Maria, która według nieoficjalnych informacji na produkcji radioizotopów zarabia ok. miliona złotych miesięcznie.

Kto zarabia w zamian? NCBJ, zapytany o źródła, w których pozyskuje materiały promieniotwórcze, zasłania się tajemnicą handlową. Zapewnia jednak, że są to dostawcy spełniający wymogi jakościowe i że nie ma wśród nich podmiotów z Rosji.

Mały reaktor o globalnym znaczeniu

Marii zdarzały się już przestoje dłuższe od zakładanych, nawet o szereg miesięcy. Na przełomie 2022 i 2023 r. wznowienie eksploatacji po planowanej na pół roku przerwie na prace remontowe nastąpiło dopiero po 13 miesiącach. W odpowiedzi na interpelację posła Macieja Koniecznego (Razem) Ministerstwo Zdrowia przyznało wówczas, że przerwa w produkcji promieniotwórczego jodu-131 (wykorzystywanego m.in. w leczeniu nowotworów tarczycy), przyczyniła się do „globalnego niedoboru” izotopu „i w konsekwencji na ograniczenia jego dostępności”.

Jod-131 jest jednym z najbardziej poszukiwanych radioizotopów na świecie, a Maria jednym z wiodących jego dostawców. Według informacji rządowych odpowiada za ok. 30 proc. globalnych dostaw. Kilka lat temu Polatom chwalił się, że w ciągu tygodnia produkuje dość, by zaspokoić potrzeby pół miliona pacjentów na świecie. – Produkcja musi odbywać się w sposób ciągły, a kilka tygodni ewentualnego przestoju oznacza, że kilka milionów pacjentów na całym świecie nie dostanie w tym czasie swoich leków – mówił Krzysztof Bańko, wieloletni dyrektor Polatomu ds. handlowych. Istotny, na poziomie ok. 10 proc., jest także udział polskiego reaktora w zaspokajaniu zapotrzebowania na technet-99, stosowanego przede wszystkim w diagnostyce onkologicznej.

Czy i tym razem przedłużająca się przerwa w pracy reaktora może doprowadzić do zakłóceń? – Jeżeli uda nam się uzgodnić obie sprawy: możliwość realizacji działań modernizacyjnych oraz wznowienie eksploatacji od 8 maja, to mogę zapewnić, że perturbacji w dostawach radioizotopów nie będzie – zapewniał na początku kwietnia ("Nie jesteśmy przystawką do Marii", DGP z 3 kwietnia br.) ówczesny dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek. Zarządzany przez niego instytut, choć termin ważności jego licencji – 31 marca 2025 r. – był znany od dekady, nie zdołał zabezpieczyć na czas nowego zezwolenia. Wniosek w tej sprawie trafił do Państwowej Agencji Atomistyki na ok. 7 miesięcy przed terminem wygaśnięcia obowiązującej licencji. W dniu publikacji naszego wywiadu z dyrektorem Marzena Czarnecka, szefowa nadzorującego instytut resortu przemysłu, zdecydowała o jego dymisji.

Priorytet dla polskich zakładów medycyny nuklearnej