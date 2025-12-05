Globalna awaria Cloudflare: co się dzieje z internetem?
Internet ponownie zmaga się z poważną awarią, która dotknęła liczne, powszechnie używane serwisy i aplikacje. Użytkownicy na całym świecie raportują komunikaty o błędzie 500 Internal Server Error, a wiele stron przestało działać niemal jednocześnie. Zdarzenie nastąpiło zaledwie miesiąc po poprzedniej globalnej awarii.
Najpopularniejsze platformy niedostępne przez globalną awarię Cloudflare
Tym razem problem okazał się wyjątkowo rozległy — z problemami borykają się zarówno serwisy technologiczne, narzędzia biurowe, jak i aplikacje finansowe oraz rozrywkowe. Dotknięte usterką zostały m.in.:
- Cloudflare,
- Inpost,
- Zoom,
- AWS,
- Quillbot,
- Fortnite,
- Canva,
- Vinted,
- LinkedIn,
- OpenAI,
- mBank,
- Revolut.
Co dzieje się z Cloudflare?
Wiele wskazuje na to, że źródłem problemów jest globalna awaria usług Cloudflare — firmy, której infrastruktura odpowiada za działanie niezliczonych stron internetowych. W oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwo poinformowało, że wdrożono już poprawkę, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco.
Cloudflare bada obecnie incydent wewnętrznie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną mają być problemy związane z panelem administracyjnym Cloudflare oraz powiązanymi z nim API. Klienci korzystający z tych usług mogą doświadczać błędów, niestabilności lub całkowitego braku odpowiedzi.
Globalna awaria Cloudflare: sytuacja wciąż się rozwija. Co z internetem?
Zakłócenia związane z globalną awarią Cloudflare działają na szeroką skalę, utrudniając codzienne funkcjonowanie użytkowników na całym świecie — od inwestorów, przez streamerów, aż po graczy i twórców kreatywnych. Na pełne przywrócenie usług trzeba jednak jeszcze zaczekać, a skala awarii może okazać się większa, niż początkowo sądzono.
