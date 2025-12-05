Globalna awaria Cloudflare: co się dzieje z internetem?

Internet ponownie zmaga się z poważną awarią, która dotknęła liczne, powszechnie używane serwisy i aplikacje. Użytkownicy na całym świecie raportują komunikaty o błędzie 500 Internal Server Error, a wiele stron przestało działać niemal jednocześnie. Zdarzenie nastąpiło zaledwie miesiąc po poprzedniej globalnej awarii.

Najpopularniejsze platformy niedostępne przez globalną awarię Cloudflare

Tym razem problem okazał się wyjątkowo rozległy — z problemami borykają się zarówno serwisy technologiczne, narzędzia biurowe, jak i aplikacje finansowe oraz rozrywkowe. Dotknięte usterką zostały m.in.:

Cloudflare,

Inpost,

Zoom,

AWS,

Quillbot,

Fortnite,

Canva,

Vinted,

LinkedIn,

OpenAI,

mBank,

Revolut.

Co dzieje się z Cloudflare?

Wiele wskazuje na to, że źródłem problemów jest globalna awaria usług Cloudflare — firmy, której infrastruktura odpowiada za działanie niezliczonych stron internetowych. W oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwo poinformowało, że wdrożono już poprawkę, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Cloudflare bada obecnie incydent wewnętrznie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną mają być problemy związane z panelem administracyjnym Cloudflare oraz powiązanymi z nim API. Klienci korzystający z tych usług mogą doświadczać błędów, niestabilności lub całkowitego braku odpowiedzi.

Globalna awaria Cloudflare: sytuacja wciąż się rozwija. Co z internetem?

Zakłócenia związane z globalną awarią Cloudflare działają na szeroką skalę, utrudniając codzienne funkcjonowanie użytkowników na całym świecie — od inwestorów, przez streamerów, aż po graczy i twórców kreatywnych. Na pełne przywrócenie usług trzeba jednak jeszcze zaczekać, a skala awarii może okazać się większa, niż początkowo sądzono.