„Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w listopadzie 2024 r. wyniosła 6842,00 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe” – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Porównywalne dane są dostępne od stycznia 2024 r. Wtedy mediana wynagrodzeń wynosiła 5970 zł. Oznacza to, że w ciągu 10 miesięcy nastąpił wzrost o 14,6 proc. W tym czasie średnia płaca urosła o 9 proc., do 8376,58 zł.

Wzrost płacy minimalnej bardziej pomaga medianie Dlaczego mediana rosła szybciej? Wyjaśnieniem jest fakt, że jest ona niższa od średniej, a to oznacza, że w większym stopniu przekładały się na nią podwyżki płacy minimalnej. Ostatnią taką podwyżkę mieliśmy w lipcu. Minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrosło wówczas z 4242 zł do 4300 zł. Mediana jest uważana przez ekonomistów za lepsze odzwierciedlenie tego, co dzieje się z wynagrodzeniami, bo średnią ciągną w górę skrajne wartości, czyli wynagrodzenia osób zarabiających najlepiej. Pomimo wzrostu szybszego niż w przypadku średniej mediana płac nadal jest o ok. jednej piątej niższa od średniej płacy. W sektorze publicznym mniejsze różnice w płacach Tak jest w całej gospodarce, ale w poszczególnych branżach sytuacja jest zróżnicowana. Najmniejsza różnica między średnią a medianą dotyczy tych działów gospodarki, w których jest duży udział sektora publicznego, począwszy od dostawy wody przez edukację, administrację aż po górnictwo i opiekę zdrowotną. Na drugim biegunie jest budownictwo, gdzie mediana jest o jedną trzecią niższa niż średnia. Budownictwo należy przy tym do branż, w których mediana jest najbliżej płacy minimalnej (w listopadzie przekraczała ją o niecałe 400 zł). Najniższą medianę ma niezmiennie zakwaterowanie i gastronomia. W listopadzie wynosiła 4400 zł (o 100 zł więcej od ustawowego minimum). Tam jednak mediana była o niewiele ponad jedną piątą niższa od średniej, co w stosunkowo niewielkim stopniu odbiegało od przeciętnego wyniku dla całej gospodarki narodowej. Przeciętne wynagrodzenia brutto w listopadzie 2025 r., zł branża mediana średnia mediana jako procent średniej Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 6672,55 7397,86 90% Edukacja 7357,26 8243,8 89% Administracja publiczna i obronanarodowa;obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8047,25 9020,39 89% Transport i gospodarka magazynowa 6647,52 7533,98 88% Górnictwo i wydobywanie 13873,08 15778,83 88% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8250,31 9428,04 88% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6416,19 7395,68 87% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 10511,10 12187,41 86% Przetwórstwo przemysłowe 6663,30 7857,73 85% Obsługa rynku nieruchomości 6500,00 7923,09 82% Informacja i komunikacja 10940,95 13544,49 81% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10030,56 12677,05 79% Zakwaterowanie i gastronomia 4400,00 5596,64 79% Handel; naprawa pojazdów samochodowych 5500,00 7143,07 77% Pozostała działalność usługowa 5300,00 6928,05 77% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7785,05 10273,47 76% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5992,90 8009,87 75% Administrowanie i działalność wspierająca 4918,88 6690,87 74% Budownictwo 4683,12 6946,5 67% źródło: GUS