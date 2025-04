Mimo dużego opóźnienia już na starcie przygotowań do udziału w Expo 2025 w japońskiej Osace, na kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia Pawilon Polski został pomyślnie odebrany przez organizatorów. Polska będzie jednym z raptem 40 krajów, mających swoje narodowe pawilony.

- Widać już metę w tym maratonie budowy pawilonu. Wszystko zmierza ku zakończeniu, a raczej początkowi. Pawilon działa, ekspozycje oparte na nowoczesnej technologii są gotowe – powiedział w środę Jacek Tomczak, komisarz generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai.

Tomczak przypomniał, że budowa Pawilonu Polski już na początku projektu miała roczne opóźnienie.

Jak poinformowali przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która odpowiada za przygotowanie Polski do wydarzenia, Pawilon Polski został we wtorek pomyślnie odebrany przez organizatorów Expo.

Ile kosztował Pawilon Polski na Expo 2025?

Wiceprezes PAIH Magdalena Skarżyńska poinformowała, że postawienie i wyposażenie Pawilonu kosztować będzie 83-86 mln zł.

- Finalny koszt zależeć będzie od kursu jena. Cały budżet, jaki Polska ma przygotowany przez Radę Ministrów na półroczną promocję Polski w trakcie Expo, to 165 mln zł – przypomniała Skarżyńska.

- Budżetu nie przekroczymy nawet o 1 zł – zapewniła wiceprezes PAIH, przypominając, że głównym celem obecności Polski w Osace jest promocja biznesowa i kulturowa naszego kraju wśród Japończyków i gości Wystawy.

Dodała, że swoje pawilony narodowe w Japonii będzie miało jedynie 40 państw, w tym właśnie Polska.

Expo startuje w niedzielę i potrwa pół roku

Wystawa Światowa Expo 2025 w japońskiej Osace rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa pół roku do 13 października.

Wystawa odbędzie się na wybudowanej na wodach Zatoki Osaka wyspie Yumeshima. Organizatorzy Expo 2025 Osaka, Kansai przewidują udział 170 uczestników, w tym 161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych.

Nawet 20 mln gości może odwiedzić nasz Pawilon

Komisarz Tomczak szacuje, że przez 6 miesięcy trwania Wystawy Światowej w Osace, polską przestrzeń wystawienniczą odwiedzi zdecydowana większość z ok. 28 mln gości, których spodziewają się organizatorzy.

- Powierzchnia wystawy w tej edycji Expo jest dużo mniejsza niż w poprzedniej edycji w Dubaju. Całą wystawę odwiedzi ok. 28 mln gości, więc możemy się spodziewać nawet ok. 20 mln osób, które trafią do naszego pawilonu i zapoznają się z naszą ekspozycją – mówi Tomczak.

Teren Wystawy Światowej to 155 ha.