Minister finansów Andrzej Domański w środę wieczorem wydał oświadczenie w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował, „mając na uwadze liczne wątpliwości związane z treścią przedmiotowej uchwały PKW”, zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni uchwały i wyjaśnienie, jak należy ją rozumieć.

Przypomnijmy: w poniedziałek 30 grudnia po południu Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem uchwały głosowało czterech członków PKW, przeciw było trzech członków. Wstrzymały się dwie osoby.

Jak podkreślono w treści uchwały, PKW przyjęła sprawozdanie, ale jednocześnie nie przesądziła, czy „Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest sądem w rozumieniu konstytucji RP i nie przesądza o skuteczności orzeczenia”.

Tego samego dnia przewodniczący Sylwester Marciniak przesłał pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Jak wynika z dokumentu, którego treść ujawniliśmy w DGP, szef PKW wskazał w nim wprost: nie istnieje już przesłanka do pomniejszenia dotacji podmiotowej dla PiS. W związku z powyższym na rachunek PiS powinno trafić ponad 38,7 mln zł.

Przez półtora tygodnia Andrzej Domański unikał kontaktu z mediami. Głos zabrał dopiero w środę po południu. „W sprawie uchwały PKW z dnia 30 grudnia 2024 roku mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w praktyce ustrojowej działalności PKW, ale także w praktyce ustrojowej państwa. PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej, warunkowej, której par. 2 podważa treść par. 1, co rodzi bardzo poważne wątpliwości interpretacyjne, obejmujące także sposób prawidłowego wykonania uchwały PKW. Obiekcje dotyczące jednoznaczności uchwały PKW mają charakter powszechny, są artykułowane w debacie publicznej przez ekspertów prawnych, w tym także przez byłych i obecnych członków PKW” – przekazał Domański w środowym oświadczeniu.

„Jestem zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości prawnych przed wykonaniem uchwały PKW. W Ministerstwie Finansów przeprowadzone zostały szczegółowe analizy prawne, zmierzające do określenia obowiązków Ministra Finansów, wynikających z rzeczonej uchwały PKW i pozwalających na ich niezwłoczne wykonanie” – czytamy w dokumencie.

„W wyniku tych analiz i mając na uwadze liczne wątpliwości związane z treścią przedmiotowej uchwały PKW, zwróciłem się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienia wątpliwości co do jej treści” – podkreślił szef MF.

Pieniądze dla PiS. Domański pisze do PKW

O tym, jaką decyzję w sprawie pieniędzy dla PiS może podjąć Andrzej Domański, pisaliśmy szerzej w poniedziałkowym wydaniu DGP. – W tym momencie minister finansów może podjąć tylko jedną decyzję: wypłacić PiS pieniądze. Nie widzę innej możliwości. Z perspektywy obowiązującego prawa kluczowe jest wskazanie, że sprawozdanie finansowe komitetu PiS zostało przyjęte. To wiąże ręce szefowi resortu finansów – mówił DGP dr Marcin Szwed z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Kwestię przelewu na rachunek partii reguluje art. 150 par. 6 kodeksu wyborczego. Zgodnie z jego treścią minister finansów dokonuje wypłaty na podstawie informacji przekazanej przez PKW.

– Ustawodawca dokładnie ustalił, kto jaką rolę odgrywa w całej procedurze. Partie polityczne i komitety wyborcze mają obowiązek prowadzić działalność sprawozdawczą z podejmowanych przedsięwzięć. Ta działalność podlega kontroli organów wyborczych, czyli PKW. Z kolei Sąd Najwyższy prowadzi kontrolę sądową nad legalnością działalności PKW. Natomiast minister finansów w całej procedurze ma obowiązek podjąć jedną określoną czynność: dokonać wypłaty należnych środków. I jest obowiązany wykonać ją bezzwłocznie, ani nie wcześniej ani nie później, tylko w momencie, kiedy uchwała PKW o przyjęciu sprawozdania trafi na jego biurko – mówił DGP dr hab. Jacek Zaleśny, ekspert w zakresie prawa konstytucyjnego wykładający na UW.

I jak podkreślał, minister finansów w tym postępowaniu nie ma żadnej innej kompetencji. – Jego rola jest czysto wykonawcza. Pełni funkcję „głównego księgowego”, który dokonuje wypłaty pieniędzy w zakresie przesądzonym przez innym organ, w tym przypadku PKW – tłumaczył nasz rozmówca.