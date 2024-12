W 2025 r. drogowcy chcą otworzyć m.in. A2 do Białej Podlaskiej, S7 z Płońska do Czosnowa czy S1 z Oświęcimia do Bielska-Białej. Jednocześnie planują przetargi dotyczące 330 km szybkich tras

Kierowcy mogą już pojechać 12-kilometrową trasą S52, czyli północną obwodnicą Krakowa i stykającym się z nią odcinkiem S7 Widoma – Kraków. Po oddaniu tego ostatniego fragmentu kierowcy uzyskają wreszcie bezpośrednie połączenie ekspresowe Warszawy z Krakowem.

Dzięki nowym odcinkom długość oddanych w 2024 r. dróg sięgnie 156 km. Wśród nich była m.in.

autostrada A2 z Kałuszyna do Siedlec,

trasa S7 z Miechowa do Szczepanowic

brakujący odcinek trasy S61 (Via Baltica) koło Łomży.

W mijającym roku udało się również podpisać 36 umówna odcinki o długości 456,5 km i wartości prawie 19 mld zł. Ogłoszono zaś przetargi na realizacje 28 odcinków o długości niemal 289 km. Wśród nich było postępowanie na budowę zachodniej obwodnicy Szczecina, z rekordowym pięciokilometrowym tunelem. Inwestycja będzie warta ponad 7 mld zł.

Co zamierzają drogowcy w 2025 roku?

Oddanych będzie więcej trasniż w tym roku – ok. 400 km. Wśród nich będzie m.in.

ponad 67 km autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

Kierowcy skorzystają też z ok. 40 km drogi ekspresowej S1 na Śląsku. Chodzi o odcinki z Oświęcimia do Bielska-Białek oraz obwodnicę Węgierskiej Górki z tunelem pod masywem Baraniej Góry.

Skończona zostanie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która odciąży istniejącą obwodnicę, ta przebiega bliżej aglomeracji i często się korkuje.

Kierowcy pojadą też trasą S6 ze Słupska w stronę Trójmiasta, czy trzema odcinkami trasy S7 z Czosnowa do Płońska. Oddanych ma być także kilkanaście obwodnic miast m.in. Opatowa, Suchowoli czy Wąchocka.

Szykują się duże przetargi na budowę dróg

GDDKiA zapowiedziała, że 2025 roku ogłosi przetargi na co najmniej 330 km dróg. Po pierwsze wystartuje postępowanie na poszerzenie 90-kilometrowego odcinka A2 z Łodzi do Warszawy. Na odcinku z Łodzi do Pruszkowa trasa zyska trzeci pas ruchu a z Pruszkowa do Warszawy czwarty pas. Prace zostaną podzielone na cztery odcinki. Rozpoczną się pod koniec 2025 r.a finiszować mają trzy lata później.

W czasie robót dostępne będą po dwa pasy ruchu, ale będą ona znacznie zawężone, dlatego trzeba się przygotować na trzyletni okres ogromnych utrudnień.

GDDKiA ogłosi także przetarg na dwa brakujące odcinki trasy S17 między Lublinem i granicą z Ukrainą w Hrebennem oraz na ostatni fragment A2 do granicy z Białorusią. Ogłoszone zostaną także postępowania na dwa brakujące odcinki S19 (Via Carpatia) w woj. mazowieckim – od Siemiatycz do okolic Międzyrzeca Podlaskiego.

Wschodnia obwodnica Warszawy

W styczniu drogowcy mają także zaprezentować plan dotyczący przyspieszenia przygotowań do budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Od kilkunastu laty utknęły one na etapie administracyjnym. Maleją szanse na to, że ekspresowy ring wokół stolicy uda się domknąć w tej dekadzie.

Jednocześnie trwają przygotowania do realizacji aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy. Szef GDDKiA Paweł Woźniak zapowiada, że wiosną ma być wskazany optymalny przebieg zachodniej części ringu. Wstępnie wiadomo, że przebieg trasy ma być zbliżony do obecnej drogi krajowej nr 50.GDDKiA zapowiada, że w przyszłym roku poszuka wykonawcy projektu tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, czyli trasy S52 z Bielska-Białej do Krakowa. Szczegółowa lista przetargów ma być ogłoszona 30 grudnia.