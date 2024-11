W 2025 roku kalendarz przewiduje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Ze względu na to, że dwa święta przypadną w sobotę, pracownicy będą mieli prawo do dodatkowego dnia wolnego. Ponadto dwa święta wypadną w niedzielę. Oto szczegóły.

13 dni dodatkowo wolnych od pracy w 2025 roku

Jak podaje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia "Zielona Linia", w roku 2025 będziemy mieli 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Święta przypadną w następujących dniach:

1 stycznia (środa) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki,

6 stycznia (poniedziałek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie),

20 kwietnia (niedziela) Wielkanoc,

21 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (czwartek) Święto Pracy,

3 maja (sobota) Święto Konstytucji 3 Maja,

8 czerwca (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

19 czerwca (czwartek) Boże Ciało,

15 sierpnia (piątek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (sobota) Wszystkich Świętych,

11 listopada (wtorek) Święto Niepodległości,

25 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

26 grudnia (piątek) Boże Narodzenie (drugi dzień).

Zgodnie z przepisami prawa pracy, za święta wypadające w sobotę pracownicy mają prawo do dodatkowego dnia wolnego. W roku 2025 takie sytuacje wystąpią dwukrotnie: 3 maja i 1 listopada. W konsekwencji pracownicy zyskują dwa dodatkowe dni wolne.Wychodzi więc na to, że w nadchodzącym roku pracownicy będą mieli do dyspozycji łącznie 115 dni wolnych, uwzględniając weekendy i święta państwowe.

Kiedy warto wziąć wolne w 2025 roku?

Warto już teraz zaplanować swoje długie weekendy w 2025 roku, aby móc cieszyć się dłuższym wypoczynkiem. Już teraz warto zacząć planować dłuższy wypoczynek.

Święta 2024 i początek 2025 roku

Już na początku 2025 roku będziemy mieli okazję do dłuższego wypoczynku. Nowy Rok wypada w środę, a Święto Trzech Króli w poniedziałek, co przy odpowiednim wykorzystaniu dni urlopowych może zapewnić nawet 10 dni wolnego. Łącząc ten okres z przerwą świąteczną, możemy uzyskać aż 17 dni ciągłego wypoczynku.

Wielkanoc i Majówka 2025

Wielkanoc w 2025 roku tradycyjnie przypadnie na okres od 19 do 21 kwietnia, oferując nam pierwsze w tym roku okazje do wiosennego wypoczynku. Z kolei majówka zapowiada się wyjątkowo korzystnie. Rozpoczynając się w czwartek, 1 maja, i biorąc pod uwagę, że Święto Konstytucji 3 Maja wypada w sobotę, pracodawcy będą zobowiązani udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Dzięki temu, wykorzystując środę jako dzień urlopu i dobierając jeszcze dwa kolejne dni wolne, możemy cieszyć się aż dziewięciodniowym wypoczynkiem.

Boże Ciało 2025

Święto Bożego Ciała w 2025 roku będzie obchodzone w dniach 19-22 czerwca. W tym przypadku wystarczy jeden dzień urlopu, aby cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem.

Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 2025

Obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w 2025 roku wypada w piątek, co daje możliwość zaplanowania trzydniowego weekendu.

Wszystkich Świętych

Święto Wszystkich Świętych, przypadające 1 listopada 2025 roku na sobotę, podobnie jak w przypadku Święta Konstytucji 3 Maja, uprawnia pracowników do dodatkowego dnia wolnego.

Święto Niepodległości 2025

Święto Narodowe 11 listopada, przypadające w 2025 roku na wtorek, stwarza doskonałą okazję do zaplanowania czterodniowego wypoczynku poprzez wykorzystanie jednego dnia urlopu.

Boże Narodzenie 2025

Święta Bożego Narodzenia w 2025 roku przypadają na dni powszednie, tj. 25 grudnia (czwartek) i 26 grudnia (piątek). Wiele firm udziela pracownikom dodatkowego dnia wolnego w Wigilię, co w połączeniu z dwoma dniami urlopu umożliwia skorzystanie z dziewięciodniowego okresu świątecznego.

Długie weekendy w 2025 roku. Wykorzystując 10 dni urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą zyskać 36 dni nieprzerwanego wolnego

Jak widać, rok 2025 obfituje w długie weekendy, które stanowią doskonałą okazję do odpoczynku i regeneracji sił. W 2025 kalendarz obfituje w aż pięć długich weekendów. Te dodatkowe dni wolne przypadają na miesiące: styczeń, maj, czerwiec, sierpień oraz listopad, umożliwiając zarówno krótkie podróże, jak i relaks w spokojnej atmosferze własnego domu. Kiedy więc najlepiej zaplanować długi weekend w 2025 roku?

styczeń: od 1 do 6 stycznia,

maj: od 1 do 4 maja,

czerwiec: od 19 do 22 czerwca,

sierpień: od 15 do 17 sierpnia,

listopad: od 8 do 11 listopada.

