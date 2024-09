Rząd zamierza wprowadzić nowe wymogi dla ubiegających się o repatriację. Rodacy ze Wschodu będą musieli udowodnić zesłanie (ich lub przodków) z powodu polskiego pochodzenia przez władze byłego ZSRR na tereny azjatyckiej części tego państwa. Pozwoli to na uszczelnienie procedury repatriacyjnej i zaadresowanie jej do beneficjentów wskazanych w preambule do ustawy o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1105).

Rząd zamierza wprowadzić nowe wymogi dla ubiegających się o repatriację. Rodacy ze Wschodu będą musieli udowodnić zesłanie (ich lub przodków) z powodu polskiego pochodzenia przez władze byłego ZSRR na tereny azjatyckiej części tego państwa. Pozwoli to na uszczelnienie procedury repatriacyjnej i zaadresowanie jej do beneficjentów wskazanych w preambule do ustawy o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1105). Tak wynika z założeń projektu nowelizacji, nad którą pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Głównym celem projektowanych zmian jest podniesienie wysokości limitów wydatków na zadania związane z repatriacją w latach 2025–2026 do poziomu pozwalającego na sprawne prowadzenie procesu przesiedlenia, w tym bieżącą realizację wypłat pomocy finansowej przysługujących repatriantom po przyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązujące limity wydatków, przyjęte w 2017 r., wymagają zwiększenia ze względu na wzrost kosztów składających się na wsparcie przewidziane dla zesłańców. Poza tym MSWiA planuje wprowadzić wiele innych modyfikacji. „Potrzeba wprowadzenia zmian w tym obszarze wynika z dotychczasowych doświadczeń organów prowadzących postępowania w sprawach repatriacji i ma na celu usprawnienie procedury, przy jednoczesnym zapobieganiu przypadkom jej instrumentalnego traktowania” – uzasadnia ministerstwo. Przepisy zostaną uszczelnione w ten sposób, aby wsparcie finansowe i pomoc Rzeczypospolitej Polskiej faktycznie trafiały do Polaków oraz ich potomków, którzy doświadczyli represji ze strony władz byłego ZSRR w związku z polskim pochodzeniem ©℗ Podstawa prawna Etap legislacyjny Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów