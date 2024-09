Nieprawidłowe parkowanie to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych. Kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących zatrzymywania i postoju pojazdów, narażają się na surowe kary finansowe, a w skrajnych przypadkach na odholowanie pojazdu.

Zasady dotyczące parkowania w Polsce są ściśle określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Kluczowe regulacje zawarte są w art. 49 tej ustawy, który określa miejsca, w których parkowanie jest zabronione. Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego, a także ochronę praw pieszych.

Gdzie nie wolno parkować?

Art. 49 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym precyzuje, że zatrzymywanie się i postój na autostradach oraz drogach ekspresowych dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku awarii pojazdu, kierowca ma obowiązek nie tylko usunąć pojazd z drogi, ale również odpowiednio go oznaczyć, aby ostrzec innych uczestników ruchu.

Zgodnie z ustawą, zakazane jest parkowanie w miejscach, które utrudniają wjazd lub wyjazd z posesji, przed przejściami dla pieszych, w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania, a także w strefach zamieszkania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie

Wysokość mandatu za nieprawidłowe parkowanie zależy od rodzaju wykroczenia oraz jego lokalizacji. Najczęstsze mandaty oscylują w przedziale od 100 do 300 zł. Przykładem może być parkowanie na chodniku, jeżeli nie zostanie zachowana minimalna szerokość 1,5 metra dla pieszych. Takie wykroczenie skutkuje karą 100 zł. Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych to z kolei mandat od 100 do 300 zł, co wynika z faktu, że takie postępowanie zagraża bezpieczeństwu pieszych.

W niektórych przypadkach, kary za złe parkowanie mogą być znacznie surowsze. Najwyższą grzywnę – 1200 zł – można otrzymać za nielegalne parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym posługiwaniu się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną.

Kiedy samochód może zostać odholowany?

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących parkowania może prowadzić nie tylko do nałożenia mandatu, ale również do usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. Zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd może zostać odholowany, jeśli został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i jednocześnie utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Samochód może również zostać usunięty, jeśli zaparkowano go na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez odpowiednich uprawnień.

Koszt odholowania obejmuje nie tylko samą opłatę za transport pojazdu, ale również koszty jego przechowywania na parkingu depozytowym.

Odwołanie od mandatu za nieprawidłowe parkowanie

Pamiętajmy, że kierowcy, którzy uważają, że mandat za złe parkowanie został nałożony niesłusznie, mają prawo do odwołania się od decyzji. Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w terminie 7 dni od jego wystawienia. W odwołaniu powinny znaleźć się dane takie jak: numer mandatu, dane osobowe oraz szczegółowe uzasadnienie, dlaczego kierowca nie zgadza się z nałożoną karą. Odwołanie rozpatruje sąd rejonowy właściwy dla miejsca, w którym doszło do wystawienia mandatu.