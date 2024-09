Wędkarstwo to popularne hobby w Polsce, które pozwala oderwać się od codzienności i cieszyć się bliskością natury. Jednak, aby móc legalnie uprawiać tę pasję, należy przestrzegać szeregu przepisów. Ich złamanie może skutkować karami finansowymi.

Mówi się, że "szczupak to jest król wód, tak jak lew to jest król dżungli". Nim jednak zapolujemy na "wodnego władcę" warto się zaznajomić z prawem.

Kara za brak karty wędkarskiej

Podstawowym dokumentem uprawniającym do wędkowania jest karta wędkarska. Jej brak stanowi jedno z najczęściej spotykanych wykroczeń u osób zajmującym się łowieniem ryb. z przepisami, karta wędkarska jest niezbędna do legalnego łowienia ryb, a jej uzyskanie wymaga zaliczenia egzaminu z zakresu wiedzy o rybołówstwie. W przypadku łowienia ryb bez karty wędkarskiej, wędkarz może zostać ukarany mandatem o wysokości 200 złotych. Dodatkowo, brak karty wędkarskiej może prowadzić do dodatkowych problemów, takich jak zatrzymanie sprzętu wędkarskiego czy złowionych ryb.

Istnieje również cały zestaw przepisów dotyczących łowienia dostępnych na stronach Polskiego Związku Wędkarskiego. Za złamanie tych przepisów również możemy spodziewać się mandatu. Jego wysokość zależy od rodzaju wykroczenia. Oto kilka przykładów:

Nieprzestrzeganie zasad ochrony ryb: od 50 zł

Brak upoważnienia do połowu: 100 zł

Wstęp na obręby hodowlane bez zgody: 100 zł

Połów niezarejestrowanym sprzętem: 100 zł

Niebezpieczny sprzęt pływający: 100 zł

Kary te obowiązują na wodach zarządzanych przez Polski Związek Wędkarski. Na wodach prywatnych konieczne jest uzyskanie zgody właściciela, często wiążące się z opłatą.

Nieodpowiednie miejsca łowienia

Karane jest też łowienie ryb w miejscach, które są prawnie chronione lub w których wędkowanie jest zabronione. W Polsce istnieje wiele takich obszarów, takich jak rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe czy zbiorniki wodne, gdzie ze względu na ochronę środowiska lub specyfikę ekosystemu wprowadzone są ograniczenia dotyczące wędkowania. Wykrycie tego typu wykroczenia grozi wysokimi grzywnami nawet do 5000 złotych oraz, w poważniejszych przypadkach, kar pozbawienia wolności.

Nielegalne metody wędkarskie

Kolejnym przykładem naruszenia przepisów wędkarskich jest stosowanie nielegalnych metod łowienia. Za bardzo poważne wykroczenia, takie jak polowanie na raki bez pozwolenia, używanie zabronionych narzędzi do łowienia czy zatruwanie wody, grozi nam nie tylko mandat, ale nawet więzienie – do dwóch lat. W Polsce, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, zabronione jest bowiem używanie metod takich jak łowienie przy pomocy prądu elektrycznego, chemikaliów, a także niektórych rodzajów sieci. To samo dotyczy niszczenia ikry ryb czy wprowadzania obcych gatunków do zbiorników wodnych.

Kompletna lista wszystkich naruszeń przepisów wędkarskich znajduje się na stronie internetowej Polskiego Związku Wędkarskiego.