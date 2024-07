Biwakowanie jest popularną formą spędzania czasu, szczególnie wśród osób pragnących odciąć się od miejskiego zgiełku i zrelaksować w otoczeniu natury. Jednakże, spanie na dziko podlega ścisłym regulacjom prawnym. Aby uniknąć problemów prawnych i cieszyć się spokojnym wypoczynkiem, warto znać obowiązujące przepisy oraz sankcje za ich naruszenie.

Biwakowanie w Polsce jest możliwe w miejscach wyznaczonych, oraz na terenie prywatnym, za zgodą właściciela np. na polach namiotowych. Przestrzeganie przepisów oraz korzystanie z wyznaczonych miejsc biwakowych to klucz do bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku na łonie natury. Jak wygląda kwestia rozbicia namiotu "na dziko"?

Biwakowanie i bushcraft w lesie - jakie zasady?

Podstawowym aktem prawnym regulującym biwakowanie w lasach jest Ustawa o lasach. Artykuł 30 ust. 1 pkt 10 tej ustawy wyraźnie zakazuje biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu prywatnego lub nadleśniczego: "Zabrania się biwakowania w lesie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego."

Jednakże biwakowanie dopuszczone jest od 1 maja 2021 r. na obszarach wyznaczonych w ramach Programu „Zanocuj w lesie" na terenie 425 nadleśnictw. W ramach Programu istnieje 46 obszarów (fragmenty Leśnych Kompleksów Promocyjnych), gdzie dopuszczone jest pilotażowo np. używanie kuchenek gazowych. Informacje o miejscach do nocowania można znaleźć na stronach internetowych Lasów Państwowych oraz w aplikacji mobilnej mBDL.

Program określa, że na jednym miejscu biwakowym może przebywać maksymalnie 9 osób, a czas pobytu nie może przekraczać dwóch dób. W niektórych nadleśnictwach dopuszczalne jest korzystanie z kuchenek gazowych, jednak rozpalanie ognisk jest zabronione poza wyznaczonymi miejscami. Ważne jest również, by miejsce biwakowania pozostało bez śmieci oraz, by nie pozyskiwać drewna opałowego bez zgody leśniczego.

Kary za biwakowanie "na dziko"

Naruszenie przepisów dotyczących biwakowania może skutkować mandatem lub grzywną. Kodeks wykroczeń przewiduje różne sankcje za nielegalne działania w lesie, w tym biwakowanie:

Artykuł 151 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń:

"§ 1. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli grunt jest zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w stanie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20, sprawca podlega karze grzywny."

Artykuł 156 § 1 Kodeksu wykroczeń:

"Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany."

Artykuł 157 Kodeksu wykroczeń:

"Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany."