W Polsce przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej przyczep jest nie tylko obowiązkiem każdego kierowcy, wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Przekroczenie DMC przyczepy to poważne wykroczenie, które może zostać surowo ukarane.

Czym jest dopuszczalna masa całkowita - DMC ?

DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita pojazdu, to kluczowy parametr określający maksymalne obciążenie, jakie pojazd może bezpiecznie przenosić podczas jazdy. W Polsce zasady dotyczące DMC reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Parametr ten nie ogranicza się wyłącznie do wagi samego pojazdu, ale uwzględnia także potencjalną masę pasażerów oraz ładunku. DMC składa się z dwóch głównych składników:

Masy własnej pojazdu - jest to waga pustego pojazdu, bez żadnego obciążenia.

- jest to waga pustego pojazdu, bez żadnego obciążenia. Maksymalnego obciążenia, jakie pojazd może udźwignąć - wartość ta jest zgodna z wartościami określonymi w homologacji pojazdu.

Kara za przekroczenie DMC przyczepy

Wynajmując na wakacje przyczepę zawsze należy zacząć od sprawdzenia jej DMC. Następnie warto oszacować ciężar przewożonych rzeczy. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepki to poważne naruszenie przepisów drogowych, które może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z polskim prawem, kierowanie pojazdem z przyczepą o masie przewyższającej dopuszczalną wartość DMC, określoną w homologacji pojazdu ciągnącego, jest traktowane jako prowadzenie bez odpowiednich uprawnień.

Ta sytuacja jest równoznaczna z naruszeniem art. 94. § 1. Kodeksu wykroczeń. Kierowcy mogą wówczas stawić czoła surowym sankcjom, takim jak:

Areszt

Ograniczenie wolności

Grzywna w przedziale od 1500 do 30 tysięcy złotych

Dodatkowo, sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów.

Ryzyko związane z ciągnięciem zbyt ciężkiej przyczepy

Ciągnąc za ciężką przyczepę, narażamy się na szereg poważnych ryzyk. Przede wszystkim, jej przeciążenie może znacząco osłabić skuteczność hamowania pojazdu. Taka sytuacja zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku.

Drugim istotnym zagrożeniem jest uszkodzenie pojazdu. Nadmierna masa przyczepy może przyczynić się do awarii zawieszenia, opon, a nawet innych kluczowych elementów pojazdu, co wiąże się z koniecznością kosztownych napraw. Dodatkowo, jest też problem związany z ubezpieczeniem. W razie wypadku, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi, że przyczepa przekraczała dopuszczalną masę. Jeśli wynajmujemy przyczepę i dojdzie do zdarzenia drogowego wynajmujący ma również prawo obciążyć nas kosztami naprawy - wynika to z umów jakie się podpisuje z wypożyczalnią.