IMGW wydało dziś wysokie ostrzeżenia pogodowe dla 10 województw. W których częściach Polski należy zachować szczególną ostrożność?

IMGW: Podczas burz możliwe porywy wiatru do 120 km/h

Jak podaje IMGW, dziś w Polsce prognozowane jest występowanie burz z przelotnymi opadami deszczu, miejscami również gradu. Szczególnie na wschodzie kraju burze mogą być gwałtowne z chwilami nawalnym opadem i sumą do 60 mm. Przewidywane temperatury na zachodzie to do 32°C, na wschodzie 34°C, a 24°C, 27°C w rejonach podgórskich i od 20°C, 22°C nad morzem. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, jednak podczas burzy mogą pojawić się porywy wiatru do 85 km/h, a na wschodzie nawet do 120 km/h.

Ostrzeżenia pogodowe drugiego i trzeciego stopnia

IMGW wydało dziś ostrzeżenia pogodowe drugiego i trzeciego stopnia dla 10 województw. Co oznaczają?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie IMGW ostrzeżenia drugiego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

Możemy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecane są duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Ostrzeżeń trzeciego stopnia możemy się spodziewać, kiedy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Tak samo jak w przypadku ostrzeżeń drugiego stopnia możemy spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Wskazane są najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Trzeba przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia, a także dostosować swoje plany do warunków pogodowych.