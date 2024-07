Trąba powietrzna, która przeszła w czwartek wieczorem całkowicie zniszczyła ośrodek wypoczynkowy w Purdzie nad jez. Serwent (woj. warmińsko-mazurskie). To cud, że nikt nie zginął - podała straż pożarna.

Nikomu nie stało się krzywda, mimo że w ośrodku przebywało 15 osób, w tym dwoje nastolatków. Obecnie trwa sprzątanie zniszczeń.

Rzecznik olsztyńskiej straży pożarnej, st. kpt. Kamil Kulas, poinformował, że rozpoczęto sprzątanie.

Nadleśnictwo Olsztyn wysłało ciężki sprzęt i specjalistyczne maszyny do usuwania drzew z domków letniskowych. Strażacy wspomagają te działania, a na czas pracy maszyn wprowadzono zakaz przebywania osób trzecich.

Zniszczenia

Na terenie ośrodka znajduje się 32 domki letniskowe, z których większość została zniszczona.

Drzewa spadły również na trzy samochody. Dojazd do ośrodka jest utrudniony przez powalone drzewa, a droga została wymyta przez obfite opady deszczu.

Prowadzący ośrodek poinformowali w mediach społecznościowych, że nad ośrodkiem przeszło tornado. Mimo ogromnych strat, nikt z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Planują odbudować ośrodek, aby służył społeczności przez kolejne 60 lat.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało w piątek alert dla 14 województw. Obowiązuje on w woj.: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, wielkopolskim, oraz w części mazowieckiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego.

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (12/13.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - czytamy w komunikacie, wysłanym do odbiorców województw objętych alertem.

Ostrzeżenia przed burzami

Ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami obowiązują w pasie południowej Polski. Najpoważniejsze ostrzeżenia III stopnia dotyczą większości woj. dolnośląskiego, lubuskiego oraz południowo-zachodniej części woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenia II stopnia zostały wydane dla południowej części woj. wielkopolskiego, większości woj. łódzkiego oraz świętokrzyskiego, całego woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz południowej części woj. podkarpackiego. Ostrzeżenia I stopnia dotyczą północnych powiatów woj. podkarpackiego, wschodniej części woj. świętokrzyskiego, południowo-wschodnich powiatów woj. mazowieckiego oraz większości woj. lubelskiego.

W większości powiatów, dla których wydane zostały ostrzeżenia II i III stopnia przed burzami, obowiązują one od godz. 12 w piątek do godz. 2 w nocy w sobotę.

W południowo-zachodniej części Polski, w której obowiązują ostrzeżenia III stopnia, prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze od 35 mm do 50 mm, lokalnie do około 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h. Miejscami możliwe będą opady dużego gradu.

Z kolei dla powiatów, w których obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed burzami, spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 115 km/h. Miejscami także możliwy grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami, które dotyczą północno-zachodniej Polski. Ostrzeżenia II stopnia będą obowiązywały w woj. zachodniopomorskim, północy woj. lubuskiego oraz północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenia I stopnia wydane zostały dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, północno-wschodniej części woj. wielkopolskiego, północno-zachodnich powiatów woj. mazowieckiego oraz zachodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązywać będą od godz. 19 w piątek do godz. 10 w sobotę. Możliwa jest zmiana stopnia ostrzeżenia na wyższy lub przedłużenie czasu jego obowiązywania. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie około 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru początkowo do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h, później do 70 km/h. Głównie przed północą możliwy grad.

W pasie wschodniej Polski oraz na południu kraju w dalszym ciągu obowiązywać będą także ostrzeżenia II stopnia przed upałami.