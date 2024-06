Premier Donald Tusk poinformował we wtorek po powrocie z Luksemburga, że o incydencie niezgodnego z procedurami przerzucenia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. "Kanclerz Scholz zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy" - dodał.

Rodzina Afgańska Przerzucona z Niemiec do Polski

W Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie) niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec.

O incydencie tym - jak zaznaczył Tusk - "niezgodnego z procedurami przerzucenia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję" rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Interwencja Tuska w Sprawie Nielegalnego Przerzutu

"Interweniowałem, rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy" - powiedział Tusk, przypominając też, że strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. "Ważny gest, ale powiedziałam kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. Jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio do wiadomości i będziemy pracować razem na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji" - mówił.

"I jedna strona drugiej stronie nie będzie robiła żadnych tego typu, przepraszam za kolokwializm, numerów, ale to mogę zagwarantować, że będę tego pilnował" - dodał szef rządu.

Polska Walka o Kontrolę nad Granicą i Wspólne Priorytety Europejskie

Premier zapewnił też, że "wszystkie działania i w Europie i w Polsce służą temu, żeby odzyskać pełną kontrolę nad naszą granicą", a Polska dokonuje wielkiego wysiłku, żeby Europa traktowała walkę z nielegalną migracją jako swój wspólny priorytet.

Szef rządu zaznaczył przy tym, że nikt jednak z tego powodu nie rozpętuje rasistowskiej histerii. W jego ocenie, w Polsce prowadzona jest akcja polityczna ze strony PiS, który - jak zaznaczył - "w ciągu jednego dnia ściągał więcej migrantów z Azji i Afryki niż w przeciągu miesiąca przedostaje się nielegalnie przez wschodnią granicę". "I ponosi pełną odpowiedzialność za ten kryzys migracyjny, za tę nieszczelną granicę" - dodał Tusk.

Polityczna Kontrowersja i Wpływ na Narrację Putinowską

Premier ocenił też, że brutalna kampania PiS przeciwko polskiemu rządowi sprzyja narracji putinowskiej. "Nie będę mówił kto, ale jeden z europejskich przywódców powiedział mi: +Słuchaj, jak ja tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to Putin nie potrzebuje robić nowych fabryk i troli, bo ma w niektórych krajach opozycję, która powtarza dokładnie słowo w słowo jego narrację+" - powiedział.

Zwycięstwo KO i Ich Polityka Migracyjna

Szef rządu zaznaczył też, że KO po to wygrała wybory, żeby granica była szczelna, i żeby walczyć z nielegalną migracją, ale bez używania rasistowskich argumentów. (PAP)

nno/ kmz/ mrr/