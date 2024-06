W oparciu o materiały Straży Granicznej i wojska zabezpieczających granicę z Białorusią przygotowana zostanie akcja informacyjna skierowana do krajów, z których pochodzą migranci próbujący nielegalnie przekroczyć tę granicę - poinformował w poniedziałek w Białymstoku szef MSZ Radosław Sikorski.

Inicjatywa MSZ mająca na celu odstraszanie potencjalnych migrantów

Akcja ma zniechęcać potencjalnych migrantów do podejmowania prób nielegalnego przekraczania granicy. Jak mówił Sikorski, chodzi o stworzenie w MSZ - na podstawie materiałów MSWiA i wojska - "wersji tego, co się dzieje na granicy, dla zagranicy".

Sikorski o fałszywym wizerunku przekraczania granic i akcji informacyjnej

"Tak, aby ludzie nie byli przez Rosjan, czy Białorusinów oszukiwani" - podkreślił Sikorski. Zwracał uwagę, że spośród osób zatrzymywanych w ostatnim czasie podczas prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski 90 proc. to osoby z rosyjskimi wizami, a Białoruś w ogóle zniosła obowiązek wizowy dla obywateli niektórych państw.

"Po to, żeby zachęcić tych biednych ludzi, w krajach zagrożenia migracyjnego, do tego, żeby próbowali swojego szczęścia. Bo są wprowadzani w błąd, że tu sobie można przejść jak się chce. Nie można przejść. Będziemy pokazywali, że granica jest chroniona, mamy nadzieję, że to przekona tych ludzi, aby się sami nie narażali i nie oddawali się do dyspozycji przemytników i KGB i GRU" - powiedział minister.

Działania dyplomatyczne mające na celu ograniczenie migracji do Polski

Wyraził nadzieję, że takie działania - jak to ujął - "zmniejszą efekt podażowy". Zapowiedział, że akcja będzie skierowana do obywateli tych państw za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych; głównie będą to nagrania. "Będą zdjęcia tych Rosomaków na granicy, tych skutecznych interwencji polskiej Straży Granicznej, patroli wojskowych. Bo tam jest wyobrażenie, że przekroczenie polskiej granicy jest łatwe, a dzisiaj już nie jest takie łatwe" - zaznaczył Sikorski.

Współpraca MSZ z komisją ds. afery wizowej i profilaktyka przeciwko przemytnikom

Odnosząc się szerzej do kwestii migracji do Polski dodał również w kontekście tzw. afery wizowej, że resort spraw zagranicznych współpracuje z komisją badającą tę aferę. "Opublikowaliśmy już +białą księgę+ tego, na czym afera wizowa polegała i tego, co trzeba zrobić, żeby się już nigdy więcej nie powtórzyła" - mówił Sikorski. Poinformował, że - we współpracy z ministerstwem cyfryzacji - powstaje rozwiązanie, które ma zapobiec blokowaniu miejsc w kolejkach po wizy do polskich konsulatów. "Co też było przedmiotem handlu między przemytnikami" - dodał szef MSZ.

Zmiany w zasadach przyznawania pozwolenia na pracę dla obcokrajowców

Według niego, zmian ustawowych wymaga sposób występowania o pozwolenia na pracę. Jak dodał, już na najniższym poziomie powiatowych urzędów pracy powinna następować weryfikacja rzeczywistych potrzeb firm i tego, czy muszą to być pracownicy z zagranicy. "To nie może być tak, że każdy, kto poprosi o kontyngent obcokrajowców, go dostanie" - podkreślił

Poparcie Sikorskiego dla kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Podczas pobytu w Białymstoku szef MSZ poparł w wyborach do Parlamentu Europejskiego Tomasza Frankowskiego, europosła minionej kadencji, startującego z drugiego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ par/