Rozpoczynamy konsultacje projektu nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - poinformował w niedzielę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przekazał także, że 20 czerwca na Stadionie Narodowym mają odbyć się konsultacje społeczne dotyczące cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach.

Koordynacja zespołów reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa

Gawkowski podkreślił, że w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa działają trzy zespoły reagowania na incydenty: jeden przy wojsku, przy Ministerstwie Obrony Narodowej (MON), drugi - przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a trzeci przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowa – Państwowym Instytucie Badawczym (NASK); ich prace koordynuje pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa - czyli minister cyfryzacji.

Minister podkreślił w TVP Info, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy resort, którym kieruje, skupiał się m.in. na pracach nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dotyczących "jego odbudowy, rozbudowy, umiejętnego zarządzania, wdrożenia sektorowego zarządzania na niższych poziomach cyberbezpieczeństwem". "Teraz robimy kolejny krok - rozpoczynamy konsultacje nowej ustawy krajowy system cyberbezpieczeństwa" - poinformował Gawkowski.

Na początku kwietnia br. w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt przygotowywany przez resort cyfryzacji ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2024 r.

Rozważania na temat równowagi między bezpieczeństwem a wolnością obywatelską w cyberprzestrzeni

Gawkowski, pytany w niedzielę, czy da się skutecznie walczyć z atakami w cyberprzestrzeni, nie ograniczając przy tym praw obywateli, odpowiedział, że "jesteśmy przed taką głęboką dyskusją na przyszłość". "Przypominam sobie, kiedy przepisy ACTA wyprowadzały ludzi na ulice (...), ale dzisiaj już jesteśmy o wiele dalej w niektórych przestrzeniach dotyczących ograniczenia i nikt nie wychodzi na ulice" - zauważył.

W jego opinii "duża część społeczeństwa zaczyna zdawać sobie sprawę, że cyberprzestrzeń stała się też domeną odpowiedzialności". Dodał też, że na przykład smsy są monitorowane. "Wprowadziliśmy nie tak dawno ochronę przed smishingiem. (...) Dzisiaj są specjalne algorytmy, (...) które sprawdzają, czy nie ma w wiadomościach, które do nas przychodzą takich właśnie reguł pozwalających, żeby ktoś został oszukany" - podkreślił minister.

Konsultacje społeczne dotyczące cyberbezpieczeństwa

Wicepremier zauważył również, że "jesteśmy przed dyskusją o ochronie małoletnich w sieci przed pornografią, patostreamingiem". "Jeżeli chcemy chronić dzieci, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tam będzie monitoringu, a ile wolności. (...) Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji zaplanowaliśmy wielkie wydarzenie. 20 czerwca na Stadionie Narodowym będziemy przeprowadzali konsultacje społeczne, dotyczące cyberodpowiedzialności, cyberhigieny, cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach" - poinformował minister.

Zwrócił też uwagę, że punktem najbardziej narażonym na ataki cybernetyczne jest człowiek. "Nic się nie da zrobić, jeśli kompetencje cyfrowe, higiena cyfrowa nie będzie naszą codziennością. Można postawić najlepsze serwery, można tam dać świetny sprzęt, ale jeżeli ten najsłabszy element - człowiek - nie będzie miał świadomości (...), że może doprowadzić do przerwania krwioobiegu cybernetycznego państwa, m.in. jeśli chodzi o wodę, koleje czy każdą inną infrastrukturę krytyczną, to cały czas będziemy narażeni" - zaznaczył.

Gawkowski podkreślił, że "cyberprzestrzeń to nie tylko odpowiedzialność państwa, to odpowiedzialność każdego obywatela".

Apel Ministra Cyfryzacji o odpowiedzialne korzystanie z urządzeń elektronicznych

Minister cyfryzacji zaapelował również, by każdy zainstalował na swoich urządzeniach elektronicznych programy antywirusowe, korzystał z dwustopniowego uwierzytelniania przy logowaniu np. do poczty elektronicznej. "Nie przekazujcie urządzeń służbowych dzieciom. Na żadnym urządzeniu nie miejcie zainstalowanych aplikacji, które nie wiadomo, co robią z danymi" - zaapelował. Podkreślił również, że Ministerstwo Cyfryzacji nie rekomenduje, by na jakimkolwiek urządzeniu służbowym instalować Tik Toka.