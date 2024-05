W niedzielę odbędzie się konwencja Lewicy, na której zostaną przedstawione kolejne postulaty związane z prawami kobiet w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik powiedział PAP, że jedną z propozycji będzie system ściągania alimentów.

Konwencja 'Europa dla kobiet' z udziałem polityków

Podczas konwencji "Europa dla kobiet" głos zabiorą m.in. ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, ministra ds. równości Katarzyna Kotula oraz wiceministra finansów Monika Sikora.

Lewica zawalczy o prawa kobiet na różnych etapach życia i w ramach prezydencji w Radzie UE

"Patrzymy na prawa kobiet i na same kobiety w całym cyklu życia. Od lat walczymy o prawa reprodukcyjne, prawo do przerywania ciąży, dostęp do antykoncepcji, ale także o prawa pracownicze kobiet, w tym wyrównanie luki płacowej" - powiedziała w rozmowie z PAP ministra Kotula, która również pełni rolę szefowej sztabu wyborczego Lewicy.

Na konwencji Lewica - jak zdradziła Kotula - poruszy również kwestie dostępu do żłobków czy przedszkoli. "Będziemy mówić o kobietach młodszych i starszych, o tym, jakie mają potrzeby, co można zmienić i realizować na poziomie unijnym" - podkreśliła.

"Od kilku miesięcy, przygotowując się do polskiej prezydencji (w Radzie UE - PAP), rozmawiamy o tym, jak wzmacniać rolę kobiet, jak budować systemy wsparcia w poszczególnych państwach członkowskich, żeby kobiety miały wybór w każdym zakresie" - wskazała Kotula.

Nowa inicjatywa Lewicy dotycząca ściągania alimentów

Natomiast rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik powiedział PAP, że jednym z ciekawszych postulatów formacji będzie system ściągania alimentów od osób, które uchylają się od płacenia zasądzonych kwot. "Nasz mocny plan zakłada, że alimenty będą ściągane od dłużników jak podatki" - wyjaśnił.

Lewica prezentuje 'demokratyczną piątkę dla Europy'

W zeszłym tygodniu Lewica ogłosiła m.in. "demokratyczną piątkę dla Europy", czyli listę najważniejszych postulatów. Są to kwestie związane ze zmniejszeniem liczby podpisów wymaganych w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, uniemożliwieniem uznaniowego odrzucania inicjatyw obywatelskich przez Komisję Europejską, przyznaniem inicjatywy ustawodawczej PE, rozszerzeniem uprawnień budżetowych PE, a także wprowadzeniem wotum nieufności oraz możliwości odwoływania poszczególnych komisarzy przez PE.

Propozycja utworzenia Karty Praw Kobiet UE

Wcześniej Lewica zapowiadała utworzenie Karty Praw Kobiet UE, która - jak mówiła Biejat - jest rozwiązaniem gwarantującym każdej Europejce dostęp do darmowej aborcji do 12. tygodnia ciąży, badań prenatalnych, godnej opieki okołoporodowej czy ochronę przed przemocą.

Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE od 6 do 9 czerwca. W Polsce odbędą się 9 czerwca, wybieranych będzie 53 europosłów. (PAP)

Autorka: Agata Andrzejczak

