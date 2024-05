15 maja o godzinie 9.00 maturzyści rozpoczęli egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak wyglądają arkusze egzaminacyjne i konkretne zadania? O tym przekonamy się około godziny 14.00, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze. Arkusze oraz propozycje odpowiedzi znajdziecie także na naszej stronie.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, udział w egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało w 2024 roku 72 614 uczniów. Jak duża część z nich będzie zadowolona ze swojego wyboru? Czy praca z arkuszami egzaminacyjnymi okaże się dla nich dużym wyzwaniem? Teraz jeszcze za wcześnie na podsumowania, ale po godzinie 14.00, kiedy CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, wszyscy będziemy mogli dowiedzieć się, z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści i ocenić poziom trudności.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym

Zaraz po tym, jak CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, do zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zasiądą współpracujący z nami eksperci z „Matematyka Gryzie”, którzy przygotują dla was propozycje odpowiedzi. Arkusze i odpowiedzi znajdziecie w naszym serwisie. Zachęcamy do śledzenia strony.

Przypominamy, że matematyka na poziomie rozszerzonym nie jest jedynym egzaminem wpisany w dzisiejszy harmonogram maturzystów. Po południu część z nich przystąpi do egzaminu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

A co czeka maturzystów w kolejnych dniach? I co jeszcze warto wiedzieć o egzaminach na poziomie rozszerzonym?

Matura 2024 na poziomie rozszerzonym

Zdawanie matematyki na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowe, ale właściwie każdy maturzysta musi przystąpić obowiązkowo dominimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. I największa grupa maturzystów - 37,1 proc. – faktycznie postanowiło zdawać tylko jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. „Właściwie” każdy maturzysta, bo z obowiązku przystąpienia do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym są zwolnione osoby, które mogą przedstawić dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co ważne, egzamin na poziomie rozszerzonym nie posiada określonego progu zdawalności, ale dzieje się tak po raz ostatni. W przyszłym roku obowiązkowy próg zdawalności na poziomie 30 proc. powróci.

Zdawanie maksymalnej liczby przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czyli sześciu, zadeklarowało w tym roku ok. 0,1 proc zdających. Są to uczniowie, dla których wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych mają znaczenie w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe.

Harmonogram kolejnych egzaminów maturalnych

Tak wygląda plan egzaminów maturalnych w kolejnych dniach maja: