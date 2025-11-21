Apel i ostrzeżenie GIS: szkło w produkcie rybnym

Do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wpłynęła informacja o obecności ciała obcego w jednym z opakowań - prawdopodobnie szkła lub plastiku. Spożycie produktu, w którym mogą znajdować się fragmenty takich tworzyw, może prowadzić do poważnych urazów oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.Ostrzeżenie GIS: szkło w produkcie rybnym

Apel GIS: w których produktach rybnych może być szkło?

  • Nazwa produktu: Jadło Rybaka, 250g
  • Numer partii i data minimalnej trwałości: 16.07.2026
  • Producent: Przetwórstwo i Wędzenie Ryb Małgorzata Dzierżyńska, Sędki 4B, 19-300 Ełk, WNI 28051801
Jadło rybaka
Jadło rybaka / GazetaPrawna.pl / GIS

GIS monitorował wycofanie produktów rybnych ze szkłem ze sklepów

Jak informuje GIS, producent wdrożył pełną procedurę wycofania kwestionowanej partii. Żywność została wycofana ze sprzedaży i trafiła do utylizacji. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że działania producenta były monitorowane przez organy kontroli żywności. Proces usuwania wadliwej partii ze sklepów zakończył się 15 listopada 2025 r.