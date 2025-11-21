Apel i ostrzeżenie GIS: szkło w produkcie rybnym
Do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wpłynęła informacja o obecności ciała obcego w jednym z opakowań - prawdopodobnie szkła lub plastiku. Spożycie produktu, w którym mogą znajdować się fragmenty takich tworzyw, może prowadzić do poważnych urazów oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.Ostrzeżenie GIS: szkło w produkcie rybnym
Apel GIS: w których produktach rybnych może być szkło?
- Nazwa produktu: Jadło Rybaka, 250g
- Numer partii i data minimalnej trwałości: 16.07.2026
- Producent: Przetwórstwo i Wędzenie Ryb Małgorzata Dzierżyńska, Sędki 4B, 19-300 Ełk, WNI 28051801
GIS monitorował wycofanie produktów rybnych ze szkłem ze sklepów
Jak informuje GIS, producent wdrożył pełną procedurę wycofania kwestionowanej partii. Żywność została wycofana ze sprzedaży i trafiła do utylizacji. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że działania producenta były monitorowane przez organy kontroli żywności. Proces usuwania wadliwej partii ze sklepów zakończył się 15 listopada 2025 r.
