Ile złota ma NBP

W piątek NBP opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych na koniec października. Wynika z nich, że na koniec października w posiadaniu NBP było prawie 17,07 mln uncji złota (czyli prawie 531 ton). Tymczasem miesiąc wcześniej NBP miał prawie 16,57 mln uncji (ponad 515 ton). Tym samym w ciągu ubiegłego miesiąca NBP dokupił 0,5 mln uncji złota (ponad 15,5 tony).

Wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła na koniec października ponad 251,4 mld zł, a więc o prawie 22,4 mld zł większa niż na koniec września. W przeliczeniu na dolary wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła na koniec października ponad 68,4 mld dolarów (wzrost o ponad 5,3 mld dolarów w stosunku do końca września), a w przeliczeniu na euro prawie 59,1 mld euro (wzrost o ponad 5,4 mld euro).

Dla porównania - rezerwa złota w Europejskim Banku Centralnym wynosi ok. 506 ton.

W październiku szef NBP Adam Glapiński informował, że zarząd NBP zdecydował o zwiększeniu zapasów złota, podwyższając udział złota w aktywach rezerwowych banku do 30 proc.

Dlaczego NBP gromadzi złoto

Złoto jest znanym sposobem gromadzenia oszczędności, szczególnie w niepewnych i niestabilnych czasach geopolitycznych. - Złoto jest strategicznym elementem aktywów rezerwowych NBP. Nie stanowi niczyjego zobowiązania i nie jest obarczone ryzykiem kredytowym, a cechy fizyczne zapewniają jego trwałość i praktycznie niezniszczalność. Złoto utrzymuje wartość realną w długim okresie i zazwyczaj rośnie w warunkach podwyższonego ryzyka kryzysów finansowych czy politycznych. Znaczne zasoby rezerw dewizowych, w tym złota, zwiększają wiarygodność Polski oraz banku centralnego na rynkach międzynarodowych - czytamy na stronie Banku Centralnego.

