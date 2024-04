W tym roku w okresie majówki wystarczy wziąć zaledwie 3 dni urlopu, by móc się cieszyć wolnym aż przez 9 dni. Kiedy więc warto wziąć dodatkowe wolne?

Majówka 2024 - kiedy wypada?

Majówka w 2024 roku zaczyna się 1 maja w środę (Święto Pracy), a kończy 3 maja w piątek (Święto Konstytucji 3 Maja). Oba te dni są wolne od pracy. A co z 2 maja?

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia wolne od zajęć szkolnych mają tylko uczniowie. Aby zatem móc cieszyć się prawdziwą majówką i wydłużonym weekendem, należy odpowiednio wcześniej zaplanować urlop na czwartek, 2 maja. Warto jednak dobrze rozważyć tę decyzję, gdyż już pod koniec miesiąca czeka nas kolejna okazja do odpoczynku. .

Majówka 2024: Kiedy wziąć urlop?

Okazuje się, że wystarczy wykorzystać tylko trzy dni urlopu w okresie od 27 kwietnia do 5 maja, aby móc odpoczywać aż dziewięć dni. Kiedy więc wziąć urlop? 29 kwietnia (poniedziałek), 30 kwietnia (wtorek) oraz 2 maja (czwartek).

Kolejne dłuższe wolne od pracy jeszcze w maju 2024

Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości. Okazuje się, że na koniec maja również można mieć długi weekend. Osoby, które zdecydują się na urlop 31 maja (piątek), zyskają czterodniowe wolne. Wynika to z faktu, że w czwartek, 30 maja jest Boże Ciało, czyli dzień wolny od pracy.

Warto zaznaczyć, że również 19 maja, czyli Zielone Świątki, jest dniem ustawowo wolnym od pracy w maju 2024 roku. Jednak ze względu na to, że święto przypada w niedzielę, pracownicy nie mają prawa do dodatkowego wolnego dnia (w przeciwieństwie do sytuacji, gdy święto przypada na sobotę, jak miało to miejsce 6 stycznia tego roku, kiedy to pracownicy mieli prawo do dodatkowego dnia wolnego).

Dni wolne w maju 2024 roku - podsumowanie

Oprócz 1 i 3 maja święta ustawowo wolne od pracy wypadają także 19 i 30 maja. Łącznie więc w tym miesiącu mamy aż 4 święta: Państwowe Święto Pracy - 1 maja 2024 (środa), Święto Narodowe Konstytucji - 3 maja 2024 (piątek), Zielone Świątki - 19 maja 2024 (niedziela) oraz Boże Ciało - 30 maja 2024 (czwartek).

Warto także nadmienić, że w ciągu 2024 roku pojawi się jeszcze kilka innych okazji do dłuższego wolnego. Wystarczy wziąć jeden lub kilka dni urlopu, aby móc skorzystać z dłuższego wypoczynku. Te terminy to: 12-15 listopada (wtorek-piątek), 23-24 grudnia (poniedziałek-wtorek) oraz 27 grudnia (piątek).