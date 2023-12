To już ostatni moment na świąteczne zakupy. Na szczęście wiele sklepów i sieci handlowych zapowiada, że w sobotę, 23 grudnia będą miały wydłużone godziny otwarcia. Niektóre placówki zamkną się dopiero przed północą. To szansa dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zaopatrzyć wigilijnych stołów i kupić bożonarodzeniowych prezentów. Do której godziny będą w sobotę czynne sklepy? Czy w Wigilię zrobimy jeszcze zakupy?

Sobota, 23 grudnia: Wydłużone godziny otwarcia

Sobota, 23 grudnia to dzień ostatnich przedświątecznych zakupów, dlatego wiele sklepów w Polsce będzie otwartych dłużej, nawet późnych godzin wieczornych. Największe sieci sklepów, m.in. Biedronka, Lidl, Auchan czy Dino zapowiedziały przedłużone godziny pracy wybranych placówek nie tylko w sobotę 23 grudnia, ale także już w piątek 22 grudnia.

– Z myślą o potrzebach klientów wydłużamy też godziny otwarcia przed świętami – ponad 3,1 tys. placówek będzie otwartych w sobotę co najmniej do godziny 23.00, aby zapewnić wygodne i szybkie zakupy, bez stresu oraz kolejek – przekazał Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu w sieci Biedronka.

Przesyłki do pierwszej gwiazdki

Firmy kurierskie także pracują na pełnych obrotach. Wiele z nich zapowiada, że będą dostarczały przesyłki do późnych godzin nocnych, aby dotarły do adresatów do Wigilii.

– Już po raz piąty oferujemy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku postawiliśmy sobie poprzeczkę naprawdę wysoko! Dzięki jakości usług InPost, każda paczka wysłana do 21 grudnia, zgodnie z godzinami nadań, zostanie dostarczona jeszcze przed Wigilią! Jesteśmy świadomi, że w ostatnich dniach przed świętami, wiele paczek, które trafiają do urządzeń Paczkomat® to świąteczne prezenty, które muszą dotrzeć na czas. Dlatego gwarantujmy dostarczenie tych przesyłek, nawet przy zakupach zrobionych w ostatniej chwili – obiecał Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

Wigilia, 24 grudnia: Zakaz handlu

Wigilia Świąt Boże Narodzenia przypada w tym roku niedzielę. Niestety nie jest to niedziela handlowa, więc 24 grudnia obowiązuje ustawowy zakaz handlu.

W tegoroczną Wigilię Bożego Narodzenia w placówkach handlowych zakazany będzie:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Zakaz ten jednak nie obejmuje niektórych rodzajów działalności, dlatego w Wigilię mogą być otwarte, m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, a także gastronomia – kawiarnie czy cukiernie. Ponadto, niektóre sieci sklepów, m.in. Żabka również będą czynne, jednak godziny otwarcia poszczególnych placówek będą się od siebie różniły, więc trzeba je indywidualnie sprawdzić.

Boże Narodzenie, 25 i 26 grudnia: Sklepy nieczynne

Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenie to dni świąteczne i zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni sklepy będą nieczynne. Podobnie, jak w przypadku tegorocznej Wigilii zakaz ten nie będzie obejmował niektórych rodzajów działalności handlowej.