Władimir Putin i Xi Jinping wykorzystali czas gry pozorów z Zachodem na coś, co umownie można nazwać restauracją egzekutywy. Nie wprowadzali reform rynkowych, nie dążyli do większej przejrzystości w handlu międzynarodowym. Budowali za to armię i likwidowali konkurentów. Xi – jak pisze magazyn „Foreign Affairs” – poszedł nawet dalej niż Putin i zbudował znacznie wydajniejszą wersję rządów personalistycznych. W 2018 r. parlament, który wybiera prezydenta, zniósł konstytucyjny limit dwóch pięcioletnich kadencji na tym stanowisku. W Rosji Putin też pozbył się kagańca kadencyjności. Ta ponowoczesna konsolidacja zostanie potwierdzona jesienią na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Do tego czasu Xi najpewniej odwoła się do twardej polityki wobec Tajwanu, USA, szeroko pojętych praw człowieka i Zachodu.