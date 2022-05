Przy wyliczaniu dostępnej kwoty kredytu banki biorą pod uwagę zarobki i wysokość rat przy określonym oprocentowaniu. Po spłacie raty klienci powinni mieć jeszcze na bieżące wydatki. Wyliczenie powinno brać pod uwagę możliwość podwyżek stóp procentowych. Do niedawna ten „bufor” wynosił minimalnie 2,5 pkt proc. (banki mogą go podwyższyć). Od kwietnia jest to 5 pkt proc. Oznacza to, że określając zdolność kredytową, bankowcy biorą pod uwagę wysokość rat przy oprocentowaniu przekraczającym 10 proc.