Źródło w rządzie potwierdza, że negocjacje trwają, chociaż szanse na ich sfinalizowanie „nie są duże”. – Trzy warunki? Żądania KE nie ograniczają się do trzech warunków, ciągle słyszymy kolejne. To jest polityczny szantaż, który będzie skutkować rozbijaniem jedności Unii – komentuje nasz rozmówca. Jak podkreśla, Polska ma możliwości, by odpowiedzieć Brukseli. – Unia głosuje jednomyślnie całe mnóstwo kwestii. Będziemy na to przygotowani – podkreśla.