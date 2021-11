Decyzja Rady wciela w życie uzgodnienia polityczne podjęte na posiedzeniu 17‒21 lipca 2020 r. Zarówno te uzgodnienia, jak i wydanie decyzji wymagały jednomyślności Rady, następnie decyzja ta musiała zostać (także jednomyślnie) zatwierdzona przez państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi (art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu UE). W efekcie KE uzyskała „wyjątkowe, tymczasowe i ograniczone uprawnienie” (motyw 22) do zaciągnięcia pożyczki do wysokości 750 mld euro (art. 19 ust. 1 lit. a). Decyzja wyróżnia także tzw. nowe, obok tradycyjnych, zasoby własne UE (art. 2). Te tradycyjne pochodzą m.in. z opłat, składek, kwot dodatkowych lub wyrównawczych, ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej oraz wpływy z VAT. Z kolei wpływy z nowych zasobów własnych mają zostać wykorzystane do spłaty zaciągniętej pożyczki i prowadzić do obniżenia składki rocznej państw członkowskich (motyw 6). Do nowych zasobów własnych zaliczono opłatę z tytułu niepoddanych recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych oraz opłatę od tzw. śladu węglowego (która w założeniu ma dostosowywać ceny na granicach z uwzględnieniem emisji CO2), a także opłatę cyfrową (motyw 8).