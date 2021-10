Białoruskie hotele, w których cudzoziemcy czekają na przerzut na granicę, pękają w szwach, a do Mińska wciąż przylatują kolejni przybysze. Tylko na piątek i sobotę na stołecznym lotnisku zaplanowano 17 lotów Bieławii i Turkish Airlines z Turcji, w tym osiem ze Stambułu, a do tego jeden lot z Damaszku syryjskich Cham Wings Airlines. To z tych kierunków najczęściej napływają klienci agencji obiecujących przerzut do Unii Europejskiej, ale potencjalni migranci mogą też korzystać z bezpośrednich lotów z Egiptu, Uzbekistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (w sumie na piątek i sobotę zaplanowano 15 lotów z tych trzech krajów). Anulowano za to piątkowy lot linii Fly Baghdad ze stolicy Iraku; to państwo pod presją UE ograniczyło łączność lotniczą z Białorusią.