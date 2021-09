Kierująca Komisją Europejską Ursula von der Leyen wygłosi dzisiaj w Parlamencie Europejskim Orędzie o stanie UE. Od kilku lat praworządność jest pewnym punktem debaty, ale w tym roku KE może wykazać się szczególnymi działaniami na tym polu i uniknąć grillowania ze strony tej części europosłów, którzy opowiadają się za twardszym kursem wobec Polski i Węgier. Von der Leyen ma kilka asów w rękawie. Nie dała do tej pory zielonego światła planom odbudowy, co oznacza wstrzymanie wielomiliardowego wsparcia dla obu krajów. Bruksela przed tygodniem skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o nałożenie na Polskę kar finansowych za niezrealizowanie środka tymczasowego. A w liście przesłanym do Warszawy ponagliła polski rząd w sprawie zrealizowania wyroku dotyczącego systemu dyscyplinowania sędziów. – To nie jest eskalacja konfliktu, ale raczej próba obrony wiarygodności UE. Poza wykładem z historii w odpowiedzi z 16 sierpnia nie dostaliśmy od polskiego rządu niczego, co pozwoliłoby uniknąć takich kroków – słyszymy w Brukseli. Polski rząd do dzisiaj ma także termin na wytłumaczenie się z uchwał dotyczących LGBT podjętych przez niektóre polskie samorządy. Tymczasem Parlament Europejski w przyjętej wczoraj rezolucji opowiedział się za tym, żeby cała Unia miała wspólną politykę uznawania związków jednopłciowych.