Bo są już na polskiej ziemi, bo mają prawo do azylu. Ale czy to oznacza przyzwalanie na to, aby pogranicznicy Łukaszenki naganiali następnych? Co będzie, jeśli z 32 osób zrobią się setki czy tysiące? Czy polska Straż Graniczna powinna przestać tej granicy pilnować? Polskie prawo gwarantuje prawo do starania się o azyl. Ale zabrania też nielegalnego przekraczania granic. Egzekwowanie tych przepisów będzie trudniejsze, kiedy stworzy się precedens.