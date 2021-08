Z wcześniejszych informacji wynikało, że w odpowiedzi znajdzie się wskazanie na planowane wciąż reformy wymiaru sprawiedliwości i odniesienie do częściowego zamrożenia Izby Dyscyplinarnej przez I prezes Sądu Najwyższego. – Pytanie, czy to wystarczy, by zadowolić KE , a nam pozwoli zejść z linii strzału – zastanawia się rozmówca z kręgów rządowych. Na teraz głównym celem jest uniknięcie nałożenia na Polskę kar finansowych przez Brukselę, a te mogą wynieść nawet 100–200 tys. euro dziennie. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że komisyjni prawnicy analizują dwa zarządzenia I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, które mają zamrozić nowe postępowania w izbie.

Wartością dodaną w szykowanej odpowiedzi będzie zapewne pisemna deklaracja rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN . – Nie spodziewamy się jednak czegoś więcej niż to, co przeczytaliśmy już w gazetach – ocenia nasz rozmówca, przywołując wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla PAP, w którym zapowiedział likwidację ID SN „w obecnym kształcie”.

Dla Brukseli kluczowe będą jednak konkretne zmiany legislacyjne i to, co zostanie zaproponowane w miejsce Izby Dyscyplinarnej. PiS chce z jednej strony ją zlikwidować, a z drugiej – kontynuować zmiany w sądownictwie. Tymczasem stracił właśnie jednego koalicjanta – Porozumienie, które samo określa się jako partia proeuropejska – potencjalnie zatem powinien bardziej liczyć się ze zdaniem drugiego partnera, który jest za twardym kursem wobec Brukseli.

Jeden z naszych rozmówców z rządu odpowiada ziobrystom, że zapowiedź zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej SN to nie jest „wywieszenie białej flagi” wobec Brukseli. – Będziemy kontynuować reformę sądownictwa w oparciu o to, co zostało wcześniej przygotowane w resorcie sprawiedliwości – podkreśla. – Oni są bardzo chętni, by eskalować spór. Mają swój plan polityczny i w pewnym sensie to jest zrozumiałe, ale ile razy można toczyć tę samą dyskusję? – komentuje nasz rozmówca z rządu.