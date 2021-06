– Są zaplanowane działania osłonowe dla ojców i bardzo dobrze. Ale zapisy preferują małżonków, a to oznacza różnicowanie, czyli dyskryminację – ocenia prof. Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, nawiązując do pomysłu ochrony etatu ojca do ukończenia roku przez dziecko, przy czym w małżeństwie ochrona obowiązywałaby od początku ciąży. Jej zdaniem rząd konsekwentnie nie zauważa, że są różne rodzaje rodzin. – Dziś jedna czwarta dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. W Zachodniopomorskiem to ponad 40 proc. Pytanie więc, dlaczego te dzieci i ich ojcowie mają być gorzej traktowani?