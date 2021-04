To nie koniec postępowania przed trybunałem. Sędziowie podjęli rozstrzygnięcie dotyczące zabezpieczenia skargi. Skarżący wnioskowali o zablokowanie procesu ratyfikacyjnego do momentu wydania ostatecznego wyroku, ale sędziowie uznali, że taka blokada mogłaby wywołać nieodwracalne szkody. Po przeprowadzeniu doraźnej kontroli doszli do wniosku, że wymagająca ratyfikowania decyzja o podniesieniu pułapu zasobów własnych UE „z dużym prawdopodobieństwem” nie naruszy niezależności budżetowej parlamentu RFN, gdyż odpowiedzialność krajów członkowskich jest ograniczona. Ale TK nie rezygnuje z rozpatrzenia skargi, będzie procedowana dalej.