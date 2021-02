– Nie widać inicjatyw czy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego odnośnie do bezpieczeństwa. Utworzono to stanowisko, by prezes mógł kontrolować stabilność koalicji z wewnątrz rządu. Ale to nie przynosi efektu – ocenia Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony. – Poza tym, że prezesa dopisano do rozdzielnika tajnych służb i automatycznie otrzymuje dokumenty, to zmiana nie była duża. Formalnie wicepremier nie ma władzy nad ministrami i pozycja Kaczyńskiego wynika z siły politycznej – dodaje polityk KO.