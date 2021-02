- Trzecia fala koronawirusa się rozpędza. Średnia dzienna zakażeń na poziomie 8 tys. przypadków, przed tygodniem było ich niecałe 6 tys. Przyrost obłożenia łóżek covidowych o 1200, wcześniej notowaliśmy spadki - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ wskazywał na środowej konferencji prasowej, że w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. "Ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski, bo wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia stają się naprawdę coraz większe i dynamika zakażeń zaczyna doganiać tę, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, w październiku" - dodał.

"Jesteśmy już w sytuacji, kiedy średnia dzienna na tle ostatniego tygodnia osiągnęła poziom 8 tys. przypadków, a tydzień temu było niecałe 6 tys. przypadków. Czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost o blisko 1/3"

- mówił Niedzielski, zaznaczając, że nie jest to jedyny parametr, który wskazuje na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej.

Odnosząc się do systemu szpitalnictwa, minister zdrowia podkreślił, że odwróciła się tendencja, która miała miejsce w ostatnich wielu tygodniach systematycznego zmniejszenia liczby zajętych łóżek. Przekazał, że w ostatnim tygodniu obserwowany jest przyrost obłożenia łóżek covidowych o ponad 1 200. "A do tej pory z tygodnia na tydzień mieliśmy do czynienia z spadkami, nawet rzędu 1000 łóżek" - zaznaczył.

Maseczki zastąpią przyłbice

- Rezygnujemy z możliwości zastępowania maseczek przyłbicami, chustami i innymi zamiennikami; przyłbice mogą być stosowane dodatkowo - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia mówił na konferencji prasowej, że do tej pory dopuszczona była możliwość zastępowania maseczek przyłbicami, chustami i innymi zamiennikami. "W tej chwili chcemy zrezygnować z tej możliwości zastępowania" - poinformował Niedzielski.

Przekazał, że przyłbice wciąż mogą być stosowane, ale dodatkowo, oprócz maseczki. "Przyłbice przede wszystkim zabezpieczają oczy, zabezpieczają górną część twarzy i w tym sensie przyłbice są nadal dopuszczone, ale nie jako element zastępujący maseczkę, tylko ewentualnie jako element, który jest dodatkowy" - mówił szef MZ.

Niedzielski zachęcał też do stosowania aplikacji Stop Covid, która - jak mówił - pozwala w bezpieczny sposób, zapewniający anonimowość chronić się przed koronawirusem.

Regionalizacja obostrzeń

Dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Dla tego obszaru zostają wprowadzone nowe zakazy i ograniczenia:

- nauka w klasach 1-3 w trybie zdalny

- galerie handlowe, muzea, kina i miejsca użyteczności publicznej zostają zamknięte

- zostają zamknięte także hotele, baseny i korty tenisowe

Czy uczniowie wrócą do szkoły?

Uczniowie, z wyjątkiem klas 1-3, będą kontynuowali naukę zdalną. Wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie. Wszyscy uczniowie z tego obszaru będą uczyli sie zdalnie

Hotele i stoki zostaną zamknięte?

Hotele zostaną zamknięte tylko w województwie warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane

Czy kina i teatry zostaną zamknięte?

Kina i teatry zostaną zamknięte tylko w województwie warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane

Kwarantanna po powrocie do Polski

Kwarantanna zostanie wprowadzona dla osób przekraczających południową granicę Polski. Zwolnieni z niej będą przyjezdni, którzy przedstawią negatywny test na koronawirusa wykonany co najwyżej 48 godzin wcześniej.