"Zakazujemy używania w sferach publicznych, w miejscach zamkniętych, ale i otwartych, wszędzie tam, gdzie spotykamy ludzi, noszenia na twarzy szalików, kominów, bandan, chust i przyłbic" - oświadczył Andrusiewicz na konferencji prasowej.

Poinformował, że dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek, ale rekomendowane są maseczki chirurgiczne.

Konsultant krajowy w zakresie epidemiologii prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz dodała, że te maseczki, "które są w tej chwili dostępne - tak zwane jednorazowe - też są maseczkami, które można używać".

Zaznaczyła, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. "Trzymajmy się tego, ponieważ to jest gwarancja tego, że ta maseczka działa w sposób prawidłowy" - powiedziała Paradowska-Stankiewicz.