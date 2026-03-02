Według Saudyjskiej Agencji Prasowej, w rafinerii miało dojść do wybuchu pożaru na niewielką skalę, spowodowanego odłamkami z dwóch zestrzelonych dronów, które atakowały obiekt. Źródła agencji przekazały, że pożar miał zostać opanowany.

Atak dronów na największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej

Rafineria Ras Tanura jest kluczowym dostawcą paliw transportowych, takich jak olej napędowy, dla odbiorców w Europie. Saudyjski zakład produkuje też benzynę. Dziennie przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. W pobliżu tego przedsiębiorstwa znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu. Prewencyjnie zamknięto wiele obiektów naftowych i gazowych na całym Bliskim Wschodzie. W irackim Kurdystanie liczne koncerny wstrzymały wydobycie ze swoich złóż. Podobne środki odporności podjął Izrael, który nakazał firmie Chevron tymczasowe zamknięcie gigantycznego złoża gazu Lewiatan.